討好所有人不容易，得罪所有人同樣不容易。但律政司司長「僭建驊」就能人所不能，上台不夠一年就將左中右派人士得罪光，淪為人人喊打的過街老鼠。



看看鄭若驊的業績吧，上任第一天就被踢爆大宅僭建醜聞，任內第一件事就是以證據不足為由，放生捲入黑金案的漢奸黎。對於七十九天的佔中之亂，除了上屆政府起訴的九名搞手，律政司對包括漢奸黎在內的其餘搞手全部網開一面；至於漢奸黎去年六四涉刑事恐嚇東方報業記者案，律政司也是一拖再拖，死拖爛拖，將庇奸護淫堅持到底。



僭建驊忠實執行港府的「大和解」政策，為博取反中亂港勢力歡心而不惜犧牲法治，自然引起建制派及朝廷的高度不滿。如今律政司再以證據不足為由放生前特首UGL案，又惹起反對派炮轟。真所謂，畫虎不成反類犬，僭建驊在左右兩邊大搞平衡術，自以為高明，到頭來適得其反，建制派憎恨其充當反對派保護傘，不可能再撐她，割席難免；反對派狠插其包庇權貴，肯定窮追不捨，真箇是左右皆討厭，兩面不是人。



香港法治蕩然，核心價值已經淪為黑心價值、偏心價值，身為法律中人的僭建驊自然明白罪孽深重，否則不會放長假躲風頭。其實，躲得過初一，躲不過十五，與其戀棧獻醜，千夫所指，不如早早捲包袱走人。