近日美國股市猶如吃了瀉藥，不但將今年以來的升幅蒸發殆盡，還繼續尋底，不少人納罕，莫非美利堅的經濟當真大禍臨頭？本欄一再指出，對於股市與經濟的關係不必過於認真解讀，有時相關，有時不相關，說破了，市場大部分時間都是由幕後玩家操縱，股市是起是跌，就且看他們的指頭是向上抑或向下而已。



在下身邊不少舊生從事金融工作，跟我飯敍時難免談股論金，每當他們數說GDP的增長幅度、市盈率的起跌變化、各大國財經政策的最新走向，再憑此推斷未來金股起跌，筆者都會把他們喝停，仗着彼此稔熟，我大多正告他們，這樣去理解財經就叫不開悟，循此路往，只會變成低水準的「財演」。



今日的上證指數大抵仍處於十年前水平，過去十年中國經濟的增長率一直處於世界前列，如果股市跟經濟當真掛鈎，試問這現象該如何解釋？看穿了，A股是被一批有心人操弄着，不能說定然是目前的上證股價被蓄意壓低，也可能是十年前被過分抬高了，當中的本末來由，都得細緻辨明。



如今美國的道瓊斯指數拾級而下，有道是因為美國增加利率，影響市場氣氛；又或是中美貿易戰熾烈，使經濟前景不明。我說嘛，這種種都是砌詞，屬財演式論斷。加息代表經濟向好，緣何市場一定要跌？貿易戰開始的頭兩、三個月，道指還在不斷創歷史新高，不是說股市是走在實體經濟之前嗎？為甚麼偏要待至如今才跌？可見市場最琅琅上口的解釋大多似是而非。筆者則堅持在月前提出過的另類觀點，今次的跌市是華爾街大戶向白宮示警，逼總統盡快擺平貿易戰。