大圍街市已有三十多年歷史，爭取安裝冷氣亦有十多年，終獲立法會撥款安裝冷氣。由於整項工程預計需時十七個月，當中七個月街市需全面封閉，此段時間租戶將手停口停，全無收入。



惟政府只提供十個月免租期，在扣除七個月封閉期後，只有三個月免租期，不足以補償租戶損失，令他們難以接受。租戶要求重啟街市後可全免七個月租金，並為有困難租戶提供恩恤津貼，但食環署對租戶訴求充耳不聞，更脅迫租戶若阻礙工程進行，可中止他們的租約，更會停止安裝冷氣工程，此做法實在橫蠻無理。



事實上，現代街市必須有冷氣，而且是特首林鄭月娥在施政報告的承諾，加裝工程屬政府應有之義，檔販希望減免租金七個月的要求十分卑微，不明白署方對租戶不接受條件就拉倒的想法，是否「大圍街市以後就無冷氣？要自生自滅？」



古人說「苛政猛於虎」，如今署方濫施苛政，理應受到批評。食環署正事不為、懶懶散散、與民為敵的作風，早已為人詬病。審計署報告曾指出，食環署職員病假數字是公務員之首，浪費公帑。申訴專員公署亦曾多次批評食環署，包括今年八月指出食環署轄下街市有管理問題。



林鄭經常提到施政要「以人為本，無微不至」，署方卻對民生事務欠缺承擔，更「與民為敵，無情冷血」。食環署須與民為善，改變官僚作風，體恤租戶的難處。