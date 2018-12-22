美國總統特朗普上任以來，白宮人事變動如走馬燈，官員離職率亦是過去五任總統中最高的。「你已被炒魷了！」不但是狂人還在做真人騷節目時的經典台詞，如今貴為總統，他也沒少說這句話。事實上，與特朗普意見不合或「唔聽使喚」的，沒有一個可以留低。白宮最新的人事變動，是國防部長馬蒂斯會在明年二月底退休。



馬蒂斯話就話退休，明眼人都知道不是那麼一回事。六十八歲的馬蒂斯，是美國海軍陸戰隊退役上將，去年一月出任國防部長，期間特朗普團隊先後有多名高層離職，包括前國務卿蒂勒森。馬蒂斯較早前在國防部與副總統彭斯會面，他寫給特朗普的辭職信提到：總統有權找一名意見相近的國防部長，認為自己退下來是正確的決定。從馬蒂斯的話，可充分顯示他退休的無奈，更反映特朗普的剛愎自用。



美國名記者伍德沃德早前出書，大爆馬蒂斯私下曾指特朗普對國家安全和世界事務的理解只有「小學雞」水平；又指去年四月敍利亞總統巴沙爾被指以化武攻擊平民，特朗普向馬蒂斯提議暗殺巴沙爾，馬蒂斯表面答應，私下卻向幕僚表示不會這樣做，之後改為空襲！今次馬蒂斯退休，據說是狂人認為伊斯蘭激進組織已經被消滅，要從敍利亞撤軍，而馬蒂斯認為不可，狂人一意孤行，他只好退休冇眼睇！



最近特朗普心情肯定唔靚，事關美國前國家安全顧問弗林承認向聯邦調查局作假證供，事涉通俄調查，而特別檢察官米勒一直咬住狂人不放，早已成狂人夢魘。吾國古人的智慧認為「天地以順動，故日月不過，而四時不忒。聖人以順動，則刑罰清而民服」，意思是天地順應自然規律而動，是以日月、四時輪轉也沒有誤差；聖人順應人的天性而動，則刑罰清楚簡單，萬民服從。今特朗普不察時變，白宮人事一塌糊塗，他一旦退任，恐怕難逃一劫！