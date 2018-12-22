香港之所以成功建立良好國際形象，全賴健全的司法制度與法治精神。不過，掌管檢控大權、理應捍衞法治的律政司，竟然一再淪為包庇護短的代名詞，將香港賴以成功的核心價值扭曲成「偏心價值」、「核突價值」，香港想不禮崩樂壞也難。



律政司早前以「證據不足」為由，決定不對前特首梁振英收取澳洲企業UGL五千萬港元案提控。律政司拋低一頁紙聲明便欲了結此事，引起各界嘩然，更引來立法會不同黨派議員責難。諷刺的是，鄭若驊司長竟於此風頭火勢之時，放假十二天避風頭，拒絕現身為事件解畫，這種「笑罵由你笑罵，司長放假去也」的為官態度，問你服未？



也難怪鄭若驊在最新一份民調中，民望再破新低，在三位司長中民望繼續「墊司底」。事關市民眼睛雪亮，對其所領導的律政司三番四次有法不依深惡痛絕，其中尤以為漢奸黎打造司法金鐘罩最為惡頂，不但將漢奸黎恐嚇東方報業男記者案拖逾十八個月不提告，更加對東方及受害記者先後十一度去信詢問檢控進度愛理不理，大玩虛話廢話帶人遊花園；加上上任不久，即以「證據不足」放生漢奸黎，免其在政治黑金案中「落鑊」被控。對這位佔中「幕後黑手」兼最大「金主」，律政司又以「證據太多」做藉口，令漢奸黎至今仍逍遙法外。如此徇私枉法，簡直侮辱全港市民智慧。



律政司不惜打爛香港法治招牌來助紂為虐，令法律面前漢奸走狗反對派更為平等，反觀堅守愛國愛港立場的東方則淪為受害者。律政司司法如此不公，沒有最核突，只有更核突，怪不得有人預測鄭司長的仕途也「嗰頭近」，官位一定坐不長了。