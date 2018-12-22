美國政經界撼出禍。好戰又好面子的白宮主人為延續股市的「特朗普升市」現象，今年再三出手，施壓聯儲局，圖叫停加息潮。但聯儲局冇面畀，日前宣布再加息四分之一厘，一八年由年頭加息到年尾，白宮與聯儲局亦為此陷入大決裂，一九年美國勢必風起雲湧。



特朗普以為總統令下必定所向披靡，過去一周最少三度發炮，狂轟聯儲局不應再加息，還出言不遜地指摘聯儲局加息是「愚蠢」，以及他正在進行貿易對抗，「需要子彈」等。這些說詞既是威嚇聯儲局，也意在推搪股市暴跌的責任。豈料聯儲局懶理，令自以為是的狂人被狠摑一巴。



聯儲局主席鮑威爾在加息記者會上的發言也是意有所指，他說聯儲局加息的決策不會受政治左右，亦不會改變保持資產負債表自動調整的政策，還有一句話是講給特朗普聽的，聯儲局應該做的事必會履行責任。



就是這番話，令美股由升三百五十點倒跌三百多點，不但蒸發了今年的升幅，還創下特朗普上任以來的新低。美股跌跌不休、政經界卻不停拗手瓜，這個年尾收局，令不少人對明年不敢樂觀。



目前，市場已篤定特朗普必定老羞成怒，下一步會不會是換掉鮑威爾、改組聯儲局，甚至在財政政策上再做手腳，以期扭轉「特朗普跌市」，坊間猜測多多，可無論是哪一種，都意味着來年的政經局勢波動，投資者有排食驚風散。



特朗普今次面懵收場，可謂自作自受。他自一七年上任以來便頤指氣使至今，更對美國恒久以來的政治倫理十分輕視，以致美國執法、司法及白宮班底人事動盪不停，今次與聯儲局拗手瓜再敗下陣，雖令其眼中釘名單增員，但亦讓他明白時不我與，當美國經濟開始走下坡，對外貿戰又水深火熱，股市入熊、債市爆煲，他還怎麼任性？