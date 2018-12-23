功夫茶：屠場豬場不平等　豬農被逼上梁山

香港出名法律面前人人不平等，估唔到家陣折墮到連做隻豬，喺法律面前都唔係隻隻平等。大家都知，非洲豬瘟來勢洶洶，隨時攻破香港大門，港府係就係有應對措施，之但係對待豬場係一套，對待屠宰場又係另一套，擺明大細超啫。



係咁嘅，港府日前公布防範非洲豬瘟嘅應對措施，當有豬場驗出豬瘟，會全面撲殺場內豬隻。本來為咗安全計，咁做無可厚非，過去禽流感殺雞都係咁喇，冇理由豬瘟可以例外。弊就弊在港府唔係一視同仁，對屠宰場嘅做法明顯寬鬆得多，講明只會撲殺受感染豬隻，同場其他豬隻若證實適合食用，仍會繼續流出市面。吓，咁都得？



正如專家話齋，非洲豬瘟雖然唔會傳染人類，但病毒可經病豬嘅飛沫、血液、排泄物傳播畀健康豬隻。最大鑊係病毒可依附喺人類皮膚、衣物或運輸工具上，若人類接觸病毒再帶入豬場及社區，後果可大可小。難怪豬農反應激烈，揚言唔會接受呢套不平等方案，仲話將號召全港四十三間豬場參與不合作運動，拒絕向漁護署登記藥物及豬數，一於玩大佢，反佢枱咁話。



又難怪豬農咁火滾嘅，現時所有供港豬隻都經由本地三間屠宰場處理，即係話內地豬隻萬一帶有病毒，就有機會經由屠宰場車輛蔓延至本地豬場，就算本地豬場幾注重衞生同防疫都好，一樣防不勝防。有人就估計港府大玩雙重標準，皆因唔敢得罪利益集團，事關內地豬佔本港九成幾市場份額，一旦市面冇豬肉出售會好大件事，惟有犧牲本地豬農利益囉。



計功夫茶話齋，本港豬農都係慳番啖氣暖肚好過喇。港府最叻雙重標準甚至多重標準，莫講話豬唔識講嘢，只能任由港府魚肉，就算係香港市民，咪一樣遭受不平等對待。淨係睇吓鄭若驊嗰單僭建醜聞咪知囉，明明兩公婆一齊僭建，但律政司淨係告老公，唔告老婆，鄭若驊與其話係大義滅親，不如話係放生自己，擺明律政司司長享有凌駕法律嘅特權喇，問你服未。



又好似佔中案咁吖，警方拘捕咗四十八名主要搞手，到家陣只有九人落鑊，漢奸黎逍遙法外唔在講，政治主教冇被拘捕之餘，仲一個屈尾十以證人身份出庭。反觀一班不知名嘅魚毛蝦仔，早就速告速判速坐監，你話香港法律邊有公平可言㗎。



大家睇到啦，官老爺咁鍾意玩大細超，亂搬龍門，搞到誠信蕩然，人神共憤，連向來安分守己嘅豬農都忍唔住反枱。所以話啫，法治不公係香港最大嘅不公，禮崩樂壞咯喎，香港仲有乜嘢亂象唔可能發生吖。