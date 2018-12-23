世界視線：華府一年三停擺　為建圍牆搏到盡

包含興建美、墨邊境圍牆所需五十七億美元資金的臨時撥款草案，日前在眾議院成功闖關，交付參議院進行表決，惟參議院最終決定休會，由於聯邦政府金於二十二日午夜用盡，部分聯邦政府部門將停止運作，聯邦政府一年內三次停擺，這是美國四十年來第一次。



儘管眾議院的撥款議案包含了特朗普所需的建牆資金，但由於議案須獲得參議院三分之二議員、即六十票的支持，要獲得九名反對派議員的支持票，基本上屬「不可能的任務」。特朗普為求快刀斬亂麻，呼籲共和黨參議院領袖麥康奈爾動用「核選項」，只需五十一票簡單過半數即可通過議案，然而麥氏不為所動，加上部分共和黨議員開腔反對，令「核選項」碰壁而回。



共和黨議員拒絕捧特朗普的場，並不令人意外。多項民調顯示，過半選民反對將建牆與政府撥款加以綑綁，政客自然不敢冒天下之大不韙；共和黨資深參議員哈奇說得最直白，少數派權益必須保障，因為共和黨也有機會成為少數派，點出兩黨政治「輪流坐莊」的現實。



事實上，特朗普祭出「核選項」這招，無非是迫使共和黨人在建牆問題上表態，潛台詞是他特朗普可以為建牆用盡一兵一卒，政府最終關門，民主黨固然難辭其咎，「軟弱」的共和黨人恐怕也好不了多少。



不少保守派人士均認為，興建邊境圍牆未必是解決國家安全問題的最佳方法，甚至連特朗普「御用」的霍士新聞也出現反對聲音。一篇評論文章指出，進入美國的毒品，超過八成來自邊境口岸（port of entry），圍牆「起到上天」也不能對症下藥，質疑特朗普為何不把建牆的幾百億美元，用於增聘及加強邊境執法人員上。



倒是民主黨參議院領袖舒默一語道破天機。「特朗普總統，你不會得到你的牆」。邊境圍牆之於特朗普，早就不是「國家安全」問題那麼簡單，而是他向支持者承諾的最耀眼「政績」，從善如流不會為特朗普贏得多少掌聲，建牆失敗卻足以令鐵桿支持者「死心」，這對特朗普而言，無論如何無法接受。