正論：沙中線醜出國際　爛攤子如何收拾

本港首條千億鐵路沙中線未能成為令香港人自豪的新地標，反而淪為豆腐渣工程，醜出國際，這一切都是港府監管失職之過。目前情況來看，沙中線拆卸重建的可能性甚高，何止通車無期，爛攤子如何收拾，最終由誰「埋單」更是各界高度關注的大問題。



不鑿不知道，一鑿嚇一跳。沙中線近來連爆醜聞，剪筋、沉降、削牆、無視施工安全等等，簡直沒有最醜，只有更醜，人們對沙中線開鑿查驗的結果本來就不抱希望，不料一鑿之下，問題之嚴重仍超出預期，根據工程標準，鋼筋螺絲頭須擰入螺絲帽四十毫米，但在首輪隨機開鑿檢測中，十根鋼筋竟然有六根出問題，有的鋼筋僅僅擰入螺絲帽六毫米，更有鋼筋未有螺絲帽，施工如此馬虎了事，竟然能夠蒙混過關，港鐵及港府監管之形同虛設，官僚之胡混度日，簡直令人難以想像。沙中線早被譏為「豆渣線」，可謂一語中的。



港府曾全力掩蓋沙中線醜聞，不僅拒絕開鑿檢測，更高調批評大爆內幕的工程二判「影響市民對本港基建的信心」，如今人們恍然大悟，港府如此賣力掩耳盜鈴，就是因為心中有鬼。事實證明，影響香港基建聲譽的不是「吹哨者」，而是這些尸位素餐的官員以及欺詐公帑的承建商，香港有沒有官商勾結，狼狽為奸，已是不言而喻。



相信隨着進一步開鑿檢測，問題鋼筋將愈爆愈多，也不排除爆出其他醜聞。鋼筋出問題，意味着紅磡站乃至整個沙中線隨時有倒塌的風險，「車毀人亡」絕非危言聳聽，難怪業界人士及立法會議員連呼「不可思議」、「離譜」。現在的問題是，一旦紅磡站乃至整條沙中線需要拆卸重建，責任誰屬、費用誰付？



誰是事故負責人，誰承擔責任，這本來是天公地道的事，沙中線主承建商禮頓理應承擔主要責任。但事實上，承建商不會輕易認錯，一旦對簿公堂，沒有三五年甚至七八年都難有結果，但沙中線不太可能等待司法有結果才善後，何況承建商還可以透過破產等方式規避責任。沙中線醜聞的最終結局，很可能是承建商犯錯，納稅人埋單。



另一方面，港鐵及運房局監管不力，同樣難辭其咎。但可以看到的是，事發後僅有數名港鐵前高層在港府壓力下「人頭落地」被炒魷，涉事官員全部安然無恙，拍板沙中線的前任運房局局長鄭汝樺及其繼任人張炳良均已退任，過了海就是神仙，現任運房局局長陳帆則是「看過報道才知情」，更聲稱工作盡責，不以為恥，反以為榮。加上港府一貫官官相護，落實官員問責談何容易。前水務署署長任內發生「鉛水醜聞」，未受任何處罰，反獲港府授勳，就是明證。



有道是：權力大，責任也大。港府則反其道而行之，有權力，無責任。中央對香港隔岸觀火，問責制淪為卸責制，施政亂象只會沒完沒了，沙中線也決不會是最後一塊豆腐渣。