神州觀察：掌摑老師洩舊恨　禮崩樂壞豈無因

君子報仇，十年不晚。中國人素來崇尚俠義精神，尤其似這般快意恩仇之事，每每為人津津樂道。內地有男子近日偶遇二十年前「仇家」，當街狂摑對方洩憤，雖獲不少網民力撐，惟因這段恩怨涉及到師生人倫，相關行徑亦引發社會極大爭議。



河南洛陽一名常姓男子中學時期屢遭老師虐打，更曾因上課打瞌睡這種小事，遭老師起飛腳狂踢頭部十幾下。更甚者，找校長投訴亦不獲理會，而該老師從此更變本加厲，隨心所欲地對其施以暴行，男子因此留下嚴重心理陰影，難以釋懷。二十年後狹路相逢，老師遭學生劈頭蓋臉連番掌摑，痛快淋漓地上演了一場完美復仇。



事件旋即在網絡中引起熱議，不少人直呼打得過癮，紛紛以類似遭遇力挺該男子，並指出學校體罰現象曾經氾濫成災，老師打罵學生不但如同家常便飯，而且「師出有名」，每每以愛為由對學生痛下狠手，學生通常只能默默忍受，所以事件一出，便引來眾多喝采支持之聲，自有其道理所在。



然而此事亦因牽涉到師生關係等綱常倫理問題，輿論並非一邊倒。所謂一日為師，終身為父，也有不少人認為學生打老師大逆不道，絕不應縱容。況且這種以暴力行為解決恩怨的做法與現代法治精神相牴觸，動手打人肯定不對，打老師更不應成為社會主流價值。



事實上，事件若只停留在該不該打的爭論上，顯然還遠遠不夠。眾所周知，內地學界風氣污濁，教師隊伍良莠不齊，尤其在幾十年前那樣的社會環境下，老師打學生根本算不上一回事，但凡過來之人都深有體會。就是到了現在，當局雖明令禁止體罰學生，卻照樣有人我行我素，虐待學生之事層出不窮，從大學生到小學生，乃至幼稚園的嬰幼兒也不放過；有的老師更是披着人皮的狼，不只以各種名義向學生家長索錢索物，貪小便宜，更頻傳潛規則、性侵學生醜聞，可謂衣冠禽獸，斯文敗類。



有甚麼樣的老師，就有甚麼樣的學生。一個人若能遇到好老師，或能受益終生，相反若是遇到個惡毒的老師，則很可能成為一生之大不幸。事實上，本案涉事老師被揭發屢有前科，不但投訴者眾，且在此之前已多次遭其他學生報復過，可謂惡行纍纍。然而就是這樣的一個惡師，卻一直遭到校方保護，且至今仍在職，當中還有多少學生遭其虐待不得而知。結果施虐者甚麼事也沒有，討公道的卻被刑拘了，着實叫人無奈。



有冤者不能以正常渠道申訴，被迫用私人手段了結，表面上快意恩仇，其實是社會的悲哀。這世道，惡能將好人逼成壞人，卻也讓善惡糾纏，殊途同歸。