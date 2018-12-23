土地供應專責小組將於月底交報告，現在透露出來的結論，似乎較側重長期選項，缺乏短中期選項，勢會導致今後十年內土地供應量不足。結果必然是地產市場上的供求失衡，或者這便是這屆特區政府的本來目的，也是為甚麼有些土地只是局部徵收，而不全面徵用的原因。



報告提出的選項，說是大多數人贊同，卻沒有任何客觀的數據證明。正如以前的批評那樣，這樣的諮詢全無依據，任意而為。怎樣可證明社會大多數人贊成現時提出的選項，而不是其他？或許原來的設計，便是要求沒有客觀選擇的標準，這樣就可以隨意制訂選項之間的取捨次序，讓政府或個別官員的主觀願望變成諮詢結果。



正因如此，小組的諮詢結果是捨短中期選項，側重長期選項。客觀的效果便是利用短中期的土地供應不足，保證香港樓價可以不降而升。土地供應專責小組的成員和主席黃遠輝，被玩弄成扯線傀儡，敗壞了諮詢制度。



現時的形勢很清楚，林鄭政府在土地供應上不作為，短中期住房供應便會全面吃緊。因公屋輪候的政治壓力，政府更可借機減少私樓的供應，再進一步抬高樓價。剛剛開始的經濟不景趨勢，更給政府理由來增加公屋供應，削減私樓供應來保樓價。



即便如此，公屋供應仍會不似預期，只能有限改善輪候市民的苦況，而保私樓樓價卻使普羅大眾仍然受苦。這會是林鄭的本意嗎？