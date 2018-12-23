如果這場美國人發起的關乎中美「國運」、「國安」之仗，只局限在貿易領域，只經過幾輪經貿談判、美國人拿到了中國可以給的經貿方面的好處就鳴金收兵，那麼香港反對派及其喉舌和「漢奸上腦」者一定會最感失望。他們會因為沒看到老美打垮中國而痛心疾首，會認為特朗普政府實在無用，他們會嘆息和不忿自己「拋個身出來」力挺老美而白費了力氣，所謂皇帝不急太監急，主子不急奴才急。



他們會把自己的失望大肆表述出來，會抱怨特朗普太傻，抱怨他「看不清中共的狡詐」，抱怨美國失去了擊垮中國的「最後機會」。當然，他們也會為老美「找回面子」，為自己助美打華取得成果而自欺欺人，把這場貿易戰吹成老美獲勝、中國慘敗。這些不要臉的東西，是最會信口雌黃的。



對他們而言，如果中美貿易戰就這麼「虎頭蛇尾」早早收場，那麼他們特別寄望美國人手中的《香港政策法》和香港獨立關稅地區這兩張牌，恐怕一時半會兒就打不響了。美國人若暫時不打這些牌，他們會深感寂寞和無所事事的，再「致函」呀、再「游說」呀，都成了「沒有由頭」和「無的放矢」，很是無聊和心有不甘也。



然而，他們「助美打華」、充當漢奸、不惜損害香港，也不是只會在中美貿易戰這棵樹上吊死，他們還有「更廣泛的議題」可以達此目的。他們最近跑到美國「游說」後聲稱，美國政界已有共識，只要香港再出現五種狀況，《香港政策法》和香港獨立關稅區地位便會撤銷，這包括反對派中再有人被剝奪參選權或當選人被褫奪議席、再有外國記者被逐、再對民主派提出政治檢控、繼續拖延真普選及訂立嚴厲的二十三條立法。



港產漢奸又在拉大旗、作虎皮，但又嚇得了誰呢？