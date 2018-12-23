儘管中國早已成為全球第二大經濟體，更是世界第一大貿易國，但國際影響力依然十分有限，明顯跟不上整體國力的發展和國際形勢的變化，即使是在亞洲地區，中國的影響力也未必比得上日本，遑論和美國相提並論。這是甚麼原因？答案很簡單，中國缺乏真正朋友。



自從上世紀六十年代和前蘇聯分道揚鑣之後，中國一直奉行不結盟政策，避免和任何大國或集團「埋堆」，這無疑可以減少許多麻煩，在冷戰時期也許是正確的選擇。但時移勢易，如今世界格局已發生根本變化，中國取代蘇聯成為美國頭號競爭對手，處處受到針對和打壓，在這種情況下依然堅持不結盟政策，顯然不合時宜。



君不見，美國在全世界擁有眾多盟友，從經濟、貿易、金融，到政治、軍事、外交，一呼百應，互為奥援。這些盟友不僅可以為美國提供各種支持，而且可以為其代言和代勞，甚至可以代為拘捕外國公民。反觀中國雖然號稱「朋友遍天下」，但真正靠得住的朋友寥寥無幾，鐵桿盟友更是一個也難求，以致出現國家愈強大朋友愈少、國家愈富裕影響力愈小的奇怪現象。最近發生的「華為事件」就是一次很深刻的教訓，美國和加拿大狼狽為奸，中國則顯得孤立無援，沒有一個國家出來說句公道話，真是情何以堪。



中國外交方面經常處於孤立和被動，正是因為缺乏盟友。早在春秋戰國時代，中國人就懂得合縱連橫，為何今天反而一味孤芳自賞？