香港法治愈來愈似個笑話。律政司司長鄭若驊甫上任便爆出大宅僭建醜聞，她及丈夫的相連豪宅被指僭建天台屋、外牆擴建物、地庫等，其夫名下那間更多了花園水池。詎料刑事檢控專員最終放生鄭若驊，只向其夫發傳票檢控。老公有的僭建物老婆也有，卻獨是檢控老公不檢控老婆，若這都不是因鄭若驊律政司司長身份，三歲細路也不信。



最令人狐疑的是，前特首梁振英UGL案茲事體大，轟動國際，律政司不聘請獨立大律師徵詢意見，反而「細雞」得多的僭建案卻聘請獨立大律師問意見，到底準則何在？想當年唐英年僭建受全城圍剿，律政司都不見得需外聘獨立大狀，益發顯得今次是無私顯見私。事實再次證明，當法治核心價值淪為偏心價值，多麼匪夷所思的事情也會發生。



律政司司長知法犯法，為了自己甩身玩大義滅親，體現了夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛的真理。最好笑還是反對派的反應。對於律政司放生梁振英，他們不是高呼不公平，就是說有政治考量，但對於鄭若驊放生自己，他們竟有另一套說詞，公民黨楊岳橋認為律政司外聘獨立大律師，已清晰展示案件涉及身份敏感者的正常程序，言下之意是沒有好挑剔之處。



當然，這也沒有甚麼好奇怪的，自從鄭若驊放生漢奸黎政治黑金案，佔中案又不了了之，反對派就突然收聲，沒有對其僭建醜聞窮追猛打。如今再為鄭若驊保駕護航，原因是甚麼，你懂的。