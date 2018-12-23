律政司司長鄭若驊上台以來大搞雙重標準，權貴及反中亂港勢力固然備受優待，她本人也是受惠者，她與丈夫潘樂陶均涉住宅僭建問題，最終老公等收傳票，她本人則甩罪。



僭建早已是本港普遍現象，「有天有地」之獨立屋幾乎沒有不僭建的，因此僭建成為社會地位尊貴的象徵，身為工程界名人的潘樂陶也有僭建問題，本來不足為奇，如果他不是娶了鄭若驊做老婆，如果鄭若驊沒有出任律政司司長，再怎麼僭建都是小事，沒有多少人去關心。可惜現實中沒有如果，鄭若驊不僅做了高官，更主管法治領域，堂堂律政司司長捲入僭建醜聞，帶頭知法犯法，自然撞上輿論的風口浪尖，己身不正，何以正人？



鄭若驊主掌的律政司將票控潘樂陶，等於老婆告老公，這一齣「大義滅公」不可避免地成為坊間茶餘飯後的熱門話題。夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛，潘生被潘太推出來擋子彈，就好比昆蟲界的蜘蛛或者螳螂，雄的明知同雌的一番歡好後可能被吃掉，但仍然奮不顧身，就算是「寧死也要愛」吧。



為了讓鄭若驊逍遙法外，律政司強調諮詢過獨立大律師意見後認為「證據不足」，然而這「獨立」意見是否名副其實，相信市民心中雪亮。內地反腐可以「不封頂」，香港則「刑不上律政司長」，堪稱一國兩制的又一大特色。