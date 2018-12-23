台灣的前總統馬英九出版新著，針砭時政，月旦人物，他是局中人，評論局中事，說法不可盡信，不可盡不信，我姑且擇其可信者言之。



馬英九說前總統陳水扁雖曾獲罪入獄，仍堪稱「台灣之子」，他雖勘不破財利一關，但比之於現任總統蔡英文似乎更見胸襟氣度。小英競選時口說謙虛，當選後卻剛愎自用，據台灣最新民意調查，不滿意蔡英文的比率高近七成，不得不教人慨嘆時位之移人，乃至於此！



不過是在兩年多前，蔡英文還意氣風發，總統競選期間在下走訪台灣，街頭巷尾都在支持民進黨候選人，小英儼然是天命所歸，躺着都能勝選。但民意不只如浮雲，更像疾風迅雷，來去無蹤。轉眼間，昔日的天之驕女幾乎已成了人民公敵，不少台灣人期盼她下台的熱切程度，猶勝於當年期盼她上台。試問一眾選民，究竟是當日推小英上台的決定錯了，抑或是今日盼她下台的心態錯？任誰也說不清，時代只是不斷地嘲諷着台灣的民主選舉。



蔡英文是憑太陽花學運上台的，馬英九在書中指台灣人正深刻檢討這場運動的意義。昔日的學運領袖逐漸被揭發私德不檢，運動中推倒的《兩岸服貿協議》，讓台灣錯過乘上中國經濟的快車，使不少人悔不當初。近日，台灣的「九合一」選舉，最當紅的勝選者往往都是願意向大陸釋出善意，讓寶島能人盡其才、貨暢其流的一群。當時選擇站在太陽花學運一邊的人，歷史很可能會證明他們是站錯了隊。有人說在雞蛋與高牆之間，永遠選擇在雞蛋的一方，這不是悟道者言，我勸不要輕信。世事從來無絕對，有時對的可以是高牆，錯的是雞蛋！