為確保法官不受輿論影響，在審理案件時能夠作出專業判斷，傳媒不應在審理期間評論案情，否則會對法官構成壓力，或會影響司法公正。



有傳媒統計，佔中案開審的一個月期間，《蘋果日報》發表了七十六篇涉及佔中的文章，當中更有三篇是社論，形容案件是「政治追殺」，呼籲讀者「拒絕犬儒沉默，防止我城沉淪」，這不是公然向法院施加壓力嗎？更令人瞠目結舌的是，在案件審理期間，《蘋果日報》竟然容許首被告戴耀廷在專欄發文，聲稱佔中案的「處理方法及結果，是國際社會判斷香港的高度自治及法治能否維持的一個重要指標」。



《蘋果日報》涉影響司法公正，難道由反對派金主黎智英控制的壹傳媒可享有特權？其實，壹傳媒有特權，壹傳媒老闆黎智英更有特權，黎智英涉刑事恐嚇東方記者，事發至今十八個月，《東方日報》已就事件十一度去信律政司，惟律政司仍未檢控黎智英。



《東方日報》指，去年黎智英在維園出席六四祈禱會後，突然走到一名在場採訪的東方記者前，手指記者面部，並用粗口辱罵恐嚇，令該記者身心與精神都受到困擾，更因感到人身安全受威脅而出現心悸、失眠等徵狀，需要到精神科及看心理醫生接受治療。



東方記者被刑事恐嚇的案情簡單，涉事過程亦有片有相，律政司遲遲未告黎智英，讓公眾產生「有人有特權，因此唔告」的負面觀感，嚴重損害香港法治。