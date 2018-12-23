美國最愛以制裁去維護其霸權。有人指：「霸權」有別於「霸權主義」，霸權意味着國際關係中的一種全面優勢，並依據這種優勢創建國際秩序；霸權主義則是指大國壓迫、支配、干涉和顛覆他國，不尊重他國的獨立和主權的行為。



特朗普上台以來，他一直嚷着「要使美國再次偉大」，是對美國無利的，狂人任何條約都可以公然撕毀、單方面退出國際組織、在全世界發起貿易戰，甚至說要對哪國加關稅就加關稅。更厲害的是，特朗普通過推特，成功把自己塑造成一個流氓形象：媒體攻擊他、對他不利的全都是「假新聞」，所有對他的批評便是全無意義。對狂人而言，只要能實現其目標，就算是要去欺騙、威嚇、出賣盟友等都在所不惜。是以老朽傾向認為特朗普行的是「霸權主義」。



不過，對着北韓，美國的霸權主義並沒有佔到上風。最近，美國政府以北韓「不斷嚴重侵犯人權」為由，制裁三名北韓官員，當中包括領袖金正恩的親信崔龍海。北韓在金正恩的領導下向來硬淨，連帶其官員講句話也特別有自信，其外務省美國研究所政策研究室室長日前發表談話，直指美國制裁三名北韓官員的做法是「挑釁行為」，又說「威脅、恐嚇和打壓並非解決問題之道」，並譴責華府的制裁措施，或永遠堵塞半島無核化的道路，令雙方重返昔日「交火」狀態。你看！對着美國呢隻惡鷹，北韓就是不把你放在眼裏！



《容齋隨筆》有則講古人重國體的軼事。大意說春秋時晉國的韓宣子，其玉環落到了一個鄭國商人手中，他想取回來，但大臣子產堅決不退回，他的理由是：大國從來不講道理，隨意呵斥別人，怎麼會有滿足的時候？鄭國本就是個小國，如果一味地順從和忍讓，那麼國君早晚會喪失地位。子產的意思明白不過，你大國任意妄為，即使是小國也不輕易順從。想不到古之子產，預見今之北韓。