美國總統特朗普突然宣布從敍利亞撤軍，震驚整個美國政界。國防部長馬蒂斯忍無可忍，掛冠而去，其辭職信中一句「總統先生有權選擇一位與自己觀點更一致的國防部長」，道盡了兩人的分歧。



分析普遍認為，美軍從敍利亞全面撤軍，等於將戰略空間拱手相讓予俄羅斯及伊朗。狂人跟俄羅斯關係曖昧，「鬆章」尚且說得過去，但特朗普反伊朗一以貫之，不僅單方面撕毀核協議，還逼迫其他國家一起制裁德黑蘭。美軍航母戰鬥群日前駛入波斯灣耀武揚威，可見華府對伊朗的高壓態勢並未放鬆。



事實上，狂人今年較早前就曾揚言欲從敍國撤軍，之後在馬蒂斯等軍方將領力諫下才打消念頭。用特朗普自己的話來說，就是「用美國的錢打別人的仗」，實在划不來。對於狂人來說，敍利亞的窮人買不起美式裝備，扶植反政府軍，是「有去無回」的蝕本生意。有傳狂人有意宣布美軍從阿富汗及南韓撤出，相對而言，南韓人富貴得多，只要能忍受狂人的敲詐，要留住美國大兵，絕對「有價講」。



特朗普的撤軍決定也有選票考量。一般選民，你跟他講國際大勢，核心戰略利益，說了也是白說。他們最關心自己的一畝三分地，「僱美國人，用美國貨」一類簡單但不切實際的口號得售，正是這個原因。「讓優秀的國家捍衞者回家歡度聖誕」，全國人民都聽得懂，甚至連「厭戰」的民主黨基層支持者的掌聲也賺了。



當然，特朗普的「孤立主義」，並不代表美國不會稱霸世界。恰恰相反，狂人治下的美國，既要世界領袖的實惠，又要避免負世界領袖的責任，從無日無之的「脫群」，到對盟國談判經貿搞「逐個擊破」，再到針對中國高科技產業，從而遏制中國崛起，均可看到狂人「花小錢辦大事」的風格。