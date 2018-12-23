運房局局長陳帆日前公布新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，指公私營房屋比例會由六四比改為七三比，未來十年公營房屋的目標建屋量增至三十一萬五千個。說得娓娓動聽，可惜，特區政府只不過在玩數字遊戲，無殼蝸牛的上樓夢不但實現無期，還要被建屋不力的無能政府玩個透，真是怎一個慘字了得。



特區政府表面上將公營房屋比例調高，訂下未來十年提供三十一萬五千個公營單位的目標，可是按最新估算覓得的土地只足夠興建廿四萬八千個單位，距離目標尚欠六萬七千個單位，由此可見，就算把目標訂到一百萬、一千萬個單位也是多餘，港府覓地始終擺脫不了前怕虎後怕狼的弊病，終究也是徒然。



陳帆說未來土地來源主要來自棕地發展、土地共享先導計劃、明日大嶼、新界四個新發展區。問題是，棕地業權錯綜複雜，港府無法擺平當中千絲萬縷的利益轇轕。「土地共享」則容易淪為發展商主導，變成「港府出雞、發展商出豉油」的走樣變形計劃。明日大嶼更是畫餅充飢至極，最快也要十四年後才見功的遠水，用作解燃眉之急，可謂不切實際。



說來說去，拓土建屋必須多管齊下，可是港府一邊坐視大埔富善附近、屯門海珠路等有大幅靚地長期被荒廢，一方面又大喊「寸土必爭」、「地從何來」，對眼前有地不用繼續避而不談，一味捨近求遠，充分反映出政府在覓地一事上，一副好高騖遠的取態，除了想搞填海大工程外，其餘選項一概不理。



港府作為全港最大地主，同時也是最不懂地盡其利的笨蛋，可以預期，香港房屋問題不但不會得到解決，而且定必愈演愈烈。