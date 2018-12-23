沙中線紅磡站擴建月台有問題鋼筋愈揭愈多，累計最少六支有問題，據報最離譜一支鋼筋的螺絲頭只扭入了螺絲帽約六毫米，較標準少八成半，有關畫面實在是觸目驚心，沙中線醜聞淪為國際大醜聞已是毫無懸念，而這個爛攤子仍有多個問題「未解決」。



第一，沙中線紅磡站擴建月台存廢問題，從科學角度出發，可能要達到一定比例有問題鋼筋，專業人士才會建議拆卸重建，但沙中線醜聞一直演變下來，單純從專業角度出發，實在是不合時宜，說到底鐵路工程都是為方便市民出入，若然民意有清晰意向，認為是「唔拆唔安心」，政府與其繼續死撐加固就足夠，都只是「得個吉」，倒不如從「用家永遠是對的」思維出發，紅磡站的命運已是寫在牆上。



第二，沙中線紅磡站一旦要全面或局部拆卸，究竟誰人「埋單」的問題，按照常理，負責爆出鋼筋醜聞的沙中線紅磡站擴建部分的總承建商，責任理應無處可逃，但歷史證明，追討相關工程費用過程需時，涉及繁複的法律程序，「一來一回」時間冗長，雖然萬般不願，重建費用最終恐怕又要納稅人埋單，這個幾乎是必然的結局，各界看在眼內，又是「搵納稅人笨」。



第三，爆出鋼筋醜聞的追責問題，現時眾多涉事群體中，除港鐵五名高層於今年先後離職，港府及涉事總承建商暫無人頭落地，特別是港府高官全線獨善其身，無人要「落鑊」，君不見一二年參與沙中線動工典禮的時任運輸及房屋局局長鄭汝樺，再到上任運房局局長張炳良，以至現任運房局局長陳帆，前兩者任期屆滿就「走人」，至於撞正沙中線醜聞愈演愈烈的陳帆，竟然仍然可以安然無恙，究竟高官的面子緊要，還是問責制「有名有實」重要，答案其實不言而喻，高官寧願掩耳盜鈴到底，實在相當不堪可悲。