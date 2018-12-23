「古調雖自愛，今人多不彈。」有些人言必稱美國，將美式民主奉為國際標準，將美國價值奉為普世價值，這種人不是幼稚無知，就是別有居心。實際上，美國歷來都是將「民主」與本身利益掛鈎，針對不同對象採取不同標準，凡是聽話的國家，即使被世界公認為獨裁政權，在老美眼中也是「民主」國家；相反，凡是不聽從其指揮的政權，統統被列為「專制國家」，甚至是「流氓國家」。簡而言之，民主、自由、人權、法治這些東西，都不過是美國用來稱霸世界的意識形態工具，絕非如某些人所吹噓的那麼神奇、偉大、高尚和純潔。



可以見到，正是在民主人權旗號之下，美國肆意干涉別國內政、踐踏別國主權，甚至肆意發動戰爭，導致世界永無寧日。近年恐怖活動愈演愈烈，難民問題沒完沒了，不都是美國一手造成的嗎？特朗普上台後更是將國際規則棄如敝屣，不是退群就是毀約，不是恐嚇就是勒索，其蠻不講理、任意妄為的作風，哪有一點點民主的味道？



今年五月以巴爆發嚴重衝突，以色列軍隊濫殺無辜，導致血流成河，六十多名巴勒斯坦人死亡、二千多人受傷，美國不但沒有為死難者說句公道話，反而力撐以色列「有權自衞」，這是多麼的可恥，又是多麼的冷血；早前沙特當局下令特工在駐土耳其領事館內殘殺及肢解異見記者卡舒吉，挑戰人類道德底線，踐踏新聞自由，美國為了一千一百億美元軍火訂單，一句譴責也沒有，更別說制裁，這是多麼的虛偽，又是多麼的醜陋。



最令人側目的是，美國往往將國內法凌駕於國際法，在全世界橫行霸道，甚至肆意拘捕外國公民。最近發生的「孟晚舟事件」就是活生生的例子，它如一面照妖鏡，將山姆大叔的蠻橫和虛偽的普世價值暴露無遺。



說穿了，美國之所以千方百計遏制中國，特別是中國科技產業，皆因中國不願跟隨美國起舞，沒有按照美國指定的方向走，而是堅持走自己的道路，加上中國國力不斷增強，科技產業迅速發展，國際影響力日益上升，令美國人既不爽又焦慮。華為受到圍追堵截，唯一罪名就是它太優秀了，其日益壯大令美國感到前所未有的威脅，尤其是5G技術處於世界領先位置，更令老美惶惶不可終日。



一直以來，美國為了維護本身霸權，絕不容許任何國家威脅和挑戰其地位，也不容許任何企業追趕和超越它，否則就是大逆不道，就必須受到制裁。最卑鄙的是，華府不僅拒絕華為進入美國市場，而且威逼盟友聯手封殺，不僅針對企業，而且禍及個人，可見美國為了阻止中國科技發展，已到了無所不用其極的地步，連自由人權的遮羞布也不要了，連最基本的國際規則也不遵守了。



科技競爭理應是正常的、良性的、互動的，是促進人類社會發展的主要動力。但美國等西方國家偏偏加入政治因素、安全因素甚至意識形態因素，使科技競爭變成自私的、惡性的、你死我活的。標榜人權法治的美國為了所謂「再次偉大」，可以將國內法律凌駕於國際法律，標榜自由開放的美國為了維護自身利益，可以阻攔別國科技投資和發展，這難道不是莫大的諷刺？



有人說美國是世界最大亂源，一點也不誇張。老美口口聲聲說民主人權，實際上其所作所為恰恰與民主人權背道而馳。他們一直以世界警察甚至救世主自居，奉行「朕即法律」的強盜邏輯，順之者生，逆之者亡，看誰不順眼就對付誰，看誰不聽話就打壓誰。有人還為其塗脂抹粉，稱之為國際標準、普世價值，真可謂自欺欺人，恐怕連上帝也替山姆大叔感到害羞。