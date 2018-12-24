功夫茶：規劃僵化官無能　橋底亂象可證明

如果話公廁可以睇得出一個地方嘅文明程度，咁橋底亦可以睇得出一個政府嘅官僚質素，香港地天橋底亂象叢生，假難民盤據作亂、養蚊蟲堆放垃圾、鐵將軍長期把守……官老爺冇靈魂冇心肝，橋底未顧掂就話搞「大橋遊」，眼高手低，冇水都搵篤尿照吓自己喇！



各位看官，冇花冇假。好似銅鑼灣伊利莎伯大廈對出堅拿道橋底，由於要讓路沙中線工程，原本嘅公園封閉嚟擺放食環署垃圾桶同停泊工程車，千億豆腐渣工程幾時埋尾冇人知，市民休憩空間重新開放，不知拖到何年何月；荔枝角荔寶路一處天橋底長期養蚊，面積足足有成個標準足球場咁大；仲有何文田培正道橋底，政府雖然擺咗啲動物雕塑喺度，不過大部分地方都圍封咗，得物無所用，直頭係法國大餐──多舊魚。



講真，香港最珍貴嘅資源就係土地，近排醜聞纏身嘅僭建驊就深得箇中三昧，佢同老公名下嘅住宅都係大搞僭建，為充分利用空間而不惜知法犯法。可惜吖，官老爺追求自身利益就無所不用其極，對於官地就闊佬懶理，莫講話發揮創意化腐朽為神奇，連跟柯打做嘢都懶，港英年代事頭婆睇住，班官都話循規蹈矩，接到投訴唔敢怠慢，好歹都有個交代畀市民；回歸後你哋為民佢哋為主，直頭話之你死。鬼咩，上有好者，下必甚焉，有「膽自大」嘅林鄭撐腰，班𡃁仲唔有恃無恐，發揚「多一事不如少一事，少一事不如不做事」嘅精神咩。



特衰政府糟蹋橋底靚地，結果就係「官退民進」，但係呢個「民」唔係普通香港市民，而係南亞假難民咁解，港府六大衙門互相扯皮，拆啲唔拆啲，深水埗通州街天橋底南亞村固然臭名遠播，家陣旺角櫻桃街亦出現「南亞新村」，木板屋同帳幕唔止造成衞生問題，「村民」亂放雜物亦對往來車輛構成危險，問你點頂。



呢，有職業司機就塞錢落班廢官袋，建議將橋底改做公廁又好，泊車錶位又好，建公園都好，一來簡單易行，斷估班廢官點都搞得掂；二來就算香港嘅公廁點藏污納垢都好，始終乾淨過販毒、吸毒特區嘅南亞村。仲有人建議，只要港府願意學習，唔難複製荷蘭政府乃至英國倫敦嘅另類橋底人文風景線，再唔係亦可以好似人哋新加坡咁，搞比賽徵求民間智慧，大力發展公共空間，咪淨係起公務員學院霸地霸資源咁寡至得㗎。



所以幾時都話，禮失求諸野，高手在民間，唔用腦嘅廢官在停屍間，就睇吓班人頭豬腦嘅港產官僚係咪知恥而後勇嘞！



