神州觀察：監管體制不改變　學術造假接踵來

中國改革開放四十年，在成為世界科技大國的同時，學術腐敗也冠絕全球。南京大學對該校教授梁瑩學術不端等違規違紀行為，給予行政記過、取消研究生導師資格、剝奪長江學者稱號等七項處分，幾乎剝奪其所有榮譽資格。



兩個月前，梁瑩被媒體曝光其多篇論文涉嫌抄襲或一稿多投，而她為了掩人耳目，主動要求相關期刊和數據庫將其一百多篇論文刪除，不料欲蓋彌彰，期間又被學生舉報其教學不端，常常早退、吃零食、玩手機、缺課、讓學生幫做私活等。



德不配，枉為師，一個著名的大學教授，其造假行為足以影響眾多學子，而這些抄襲的論文，正是她這些年申請學位、獲得研究經費、入選各項人才計劃的敲門磚，暴露出內地考核評價機制漏洞百出。



事實上，該醜聞並非近期個案，類似的情況只是學術腐敗冰山一角。例如清華大學深圳研究生院一名學者的十一篇論文，就因抄襲行為被國外學術期刊網站撤稿；甚至有教授違背倫理，將胎兒當白老鼠進行基因實驗，遭全世界科學界譴責。



早在幾年前，中國的論文數量就已趕超美國，居世界第一。但中國社科院近日發布的統計數據顯示，過去二十年，每年都有學術不端案例曝光，學術抄襲、學術造假、侵佔他人學術成果、偽造學術身份，大多發生於內地重點高校，涉事人多數有教授職稱。



南京大學學者學術不端風波顯示，論文數量目前依然是內地學界評職稱和獎項的依據；而在論文被批量生產的背後，是高度水分化，以及為了追求數量而層出不窮的抄襲造假。如此寬縱的學術環境，導致問題教授、博導層出不窮。



值得關注的是，梁瑩之所以被曝光，是緣於媒體的一篇報道，才引發社會的廣泛關注，而不是學術圈內的自查自糾。這表明高校或學術圈內的監督機制和舉報通道相對閉塞，乃至根本起不到約束和監督的作用。而對於學術造假至今還是鬧大才處理的模式，也是學術造假行為屢禁不止的原因之一。



本應是一方神聖淨土的學術界卻藏污納垢，有其社會因素。在一切向錢看、向權看風氣的影響下，學術界人心浮躁，作風浮躁，學術良知和道德操守喪失殆盡。表面上學術論文數量世界第一，但大部分毫無價值，科研完全變成了騙取經費、用於個人揮霍的畫皮。大學校園飄蕩着一股腐敗的銅臭味，而不是濃厚的學術氣息，不僅誤人子弟，更誤國誤民。尤其是，學術腐敗已蔓延至整個教育、科研體系，不但嚴重阻礙科研發展，也大大損害國家形象，如果不從考評及監督體制上進行徹底的改革，學術腐敗根本就難以遏制。



