正論：律政司長身不正　法治淪喪亂之源

香港社會高度撕裂，反對派與建制派水火不相容，但有一個人卻可以令兩大陣營「團結一致」，這個人正是醜聞纏身且遭到「通緝」的律政司司長鄭若驊。



反對派昨日遊行，抗議鄭若驊拍板決定放棄檢控捲入UGL案的前特首梁振英，直斥其偏袒權貴，要求她向公眾交代及下台問責。建制派則反譏反對派賊喊捉賊，轉移公眾視線，逃避司法檢控。表面上建制派是討伐反對派，實際上是對律政司坐視佔中金主、黑手兼刑事恐嚇東方報業記者的壹傳媒黎智英逍遙法外，表達強烈不滿。



這邊廂，建制派不滿「放生黎智英」；那邊廂，反對派抗議「包庇梁振英」，雙方矛頭難得一致地對準了律政司及鄭若驊。雪上加霜的是，鄭若驊處理僭建醜聞也大搞雙重標準，她本人名下住宅有四處僭建，其夫名下住宅有五處僭建，最終其夫要面對法律後果，鄭若驊本人則因「證據不足」而脫身，令人質疑香港司法是否也搞「四捨五入」這一套？更何況，鄭若驊名下另有三個物業涉僭建，亦未見當局提出檢控，為「刑不上律政司長」寫下最佳註腳。



誠然，僭建在本港非罕見，但官員身為社會楷模，應該嚴以自律，尤其是主管司法的律政司司長，身家必須「比白紙還要白」才能符合社會期待。其身不正，何以正人？鄭若驊不僅自己是非纏身，其上任近一年來的表現更是備受爭議，形象掃地，她本人亦因為心中有鬼而一味龜縮，不是拒絕出席立法會接受質詢，就是以提前放假方式「潛水」避風頭，堂堂律政司司長搞到無臉見人，淪為見不得光的「鼠輩」，何止是個人恥辱，更令香港法治蒙羞。



法治是香港的核心價值，也是香港實行一國兩制的要義所在，可惜在鄭若驊的領導之下，為了落實「大和解」而放生反中亂港勢力，又為自保而不惜「大義滅親」，更被指控官官相護、包庇權貴，真是怎一個「亂」字了得。當司法淪為漢奸洋奴的保護傘，法律面前人人不平等，核心價值也就淪為「黑心價值」、「偏心價值」、「空心價值」。



事到如今，鄭若驊既遭反對派狙擊，復被建制派唾棄，即使是被稱為「沉默大多數」、政治傾向不那麼明顯的中間派人士也不齒其作為，而從鄭若驊遭圍剿而港府高官卻保持距離觀之，鄭若驊已淪為港府的「負資產」，陷入四面楚歌、孤家寡人的境地。不可不知，鄭若驊是中央委任官員，關乎中央形象及一國兩制，繼續戀棧不走，民怨只會進一步發酵，隨時火燒連環船，累及港府及中央，萬一再有醜聞被揭發，勢必引發政治海嘯。



「德不配位，必有災殃。」種種迹象顯示，鄭若驊已走入仕途的最後一里路，為自己、為家庭、為港府、為中央的形象計，更為香港法治的絕路逢生，她都應該盡快作出決斷，而繼續龜縮只會令問題進一步惡化，問題是她有自知之明嗎？



