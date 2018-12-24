美國將從敍利亞以至阿富汗撤軍。一是不完全撤軍，作戰方式轉為對當地製造破壞，而不負擔任何治理和重建的責任。美國不會讓敍利亞、阿富汗等中東、中亞地區從戰爭中翻身，重建政治、社會與經濟的穩定。



二是收縮戰線，把資源集中對付俄羅斯與中國。主因是美國財力、人力、戰力不足，難以全面開戰。這些舉措，完全不是為了民主、自由、公義和世界發展，而是從美國霸權利益出發，根本是回歸到冷戰的思維與體制。舊冷戰時美國佔有上風，各方面條件豐厚；新冷戰美國已大不如前，力有不逮，美國的外交與國際政策因而變成赤裸裸的利益爭奪，暴露出美國立國以來的奴隸制、種族清洗主義與窮兵黷武的劣根性。



今後美國採取的冷戰戰略便會是無所不用其極，不顧任何道德倫理原則，也不會守法，且會濫用反恐戰中違反人道主義的殘酷手段。近期美國支持港獨、台獨、藏獨、疆獨，以至在香港問題上攻擊中國，不但口誅和暗中資助獨派，相信更會大動干戈，破壞國際秩序，拿藉口制裁中國的官員、商人、平民和企業。制裁也不止於在美國國內越軌地執行國內法，更會逼盟國以同樣方法對付中國。中興事件是一個開始，綁架華為高管則更進一步，今後將拒絕中國公民進入美國盟國，包括過境，用不同的藉口和方法拘捕、迫害中國公民，這將會是舊冷戰倒退至戰爭狀態。



香港不可能獨善其身。