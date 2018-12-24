眾所周知，林鄭月娥三請四求鄭若驊出任律政司司長，是要她「貫徹落實」對香港反中亂港集團的「大和解」方針。鄭若驊果然「不辱使命」，背負僭建醜聞也打起精神，三下五除二就放生了反中亂港集團總舵主黎智英和收受政治黑金的反對派議員，以及對「佔中」最大「幕後黑手」黎智英和一班搞手的案子，或不予起訴，或不了了之。



幹了這些「好事」後，律政司或覺得「大和解」誠意還不夠，於是又對黎智英恐嚇東方報業集團記者案拖逾十八個月不作處理，以撐老賊之膽，讓他不用擔心要「洗廁所」。有了這些明幫暗挺，律政司就在客觀效果上營造出一片與反對派「大和解」的氛圍，且也以「證據不足」為由「唔告」梁振英的UGL案，以為反對派應該不會和她過不去吧？



不料，反對派就是和她過不去，要讓她前往立法會說個清楚。鄭若驊則據說早已提前一個月請假，躲之夭夭。鄭若驊知道，如果她去「交代」為何以證據不足「唔告」梁振英，那她就要同時交代為何會以證據不足放生黎智英的政治黑金案，以及為何拖了逾十八個月仍然不處理黎智英恐嚇東方報業集團記者案，她一定難逃立法會和社會輿情的連串追問和譴責。



現在鄭若驊是「兩頭不是人」，這是政治上的「兩面人」通常有的可悲結果。鄭若驊「衰成咁樣」，林鄭月娥及其「大和解」方針要負相當責任。鄭若驊日子不好過，林鄭也得跟着難受。事到如今，大家也都看得出港英餘孽「治港」的亂七八糟和尷尬處境，他們既要充當反中亂港集團的保護傘，又要準備「稍有不慎」幹了反對派覺得不滿的事就要被「狂炳一通」。不過，港英餘孽中的「覺悟高者」也許不在乎，為了某種共同大業，他們會忍辱負重也。