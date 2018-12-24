儘管美國國防部長馬蒂斯被稱為「瘋狗」，但還是瘋不過特朗普。表面上他「被辭職」的原因是反對中東撤軍，實際上做特朗普的手下本來就不容易，躲得過初一躲不過十五，即使今次過關，遲早也得分道揚鑣。君不見，特氏上任還不足兩年，二十五名內閣成員中已有十一人離職或即將離職，這絕對是一項空前的紀錄。最難堪的是前國務卿蒂勒森，竟然在外訪途中被炒魷魚，要多尷尬有多尷尬，特朗普反臉無情可見一斑。



都說香港政府是熱廚房，這份工不易做，其實不然，港產官僚得過且過，胡混度日，既可享受高薪厚祿，又不必負責任，甚至可以好像律政司司長鄭若驊那樣「潛水」，這種工作到哪裏去找？反觀美國高官就不可能如此優哉游哉了，特朗普罵人成性，炒人成癮，在其手下當差提心吊膽，步步驚心，今日不知明日事，這才是名副其實的熱廚房。



難怪古人說，君子遠庖廚。特朗普愈來愈難服侍，有識之士紛紛避而遠之，不是下堂求去，就是虛與委蛇，導致白宮開始出現找人難的情況，在劣幣驅逐良幣之下，最後恐怕只剩下其寶貝女兒和女婿，變成「家天下」。除了炒人成癮，特氏還為美國創下另一紀錄，那就是聯邦政府首度出現一年內三次停擺。前兩次停擺是因為預算問題談不攏，這次則是因為興建美墨圍牆的費用問題，特氏任意妄為，不僅導致兩黨惡鬥愈演愈烈，而且導致美國社會嚴重撕裂。據說，這就是所謂的美式民主！