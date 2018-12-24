沙中線醜聞愈揭愈多，愈揭愈臭，鑊鑊新鮮鑊鑊甘。最新消息是鑿開石屎檢驗的鋼筋螺絲帽，大部分都不合格，執筆之時是驗十支中六支，不合格的數字還會陸續有來。有立法會議員認為，倘不合格數量佔抽驗總數兩成，港府有必要考慮將紅磡站拆卸重建。



沒錯，沙中線問題之多，遠超想像，剪筋、削牆、沉降、漏放工字鐵、不按圖則施工、螺絲頭沒有扭入螺絲帽等等，沒有最醜，只有更醜，而且全部危及結構安全。最怕強行通車，一時三刻沒有問題，卻在某年某月倒塌，死傷必然極之慘重。現在拆卸重建雖然冇面，造價及耗時不菲，但總好過拿市民性命較飛。何況單是一個紅磡站已如此不堪，誰能保證沙中線其他車站沒有問題？難為安全隱患未除，港府及港鐵已密謀局部通車，簡直不負責任。



走筆至此，不由得為香港悲哀。港鐵過去是香港的驕傲，也是「走出去」的代表性品牌，連歐洲也向港鐵學習。可惜，同一套鐵路系統，回歸前代表光榮，回歸後變成恥辱，最怕沙中線偷工減料涉及貪腐，香港便可與內地豆腐渣工程睇齊。



有人估計，沙中線醜聞隨時是外部勢力透過香港打擊中國的一步棋，這並非無的放矢，沙中線表面是技術破壞，但港鐵衰敗，不止港府冇面，中央亦然。在國際角力波譎雲詭之際，如果外部勢力借此進行政治破壞，損害中央威信，根本不足為奇。中央繼續坐視不理，香港只會車毀人亡。