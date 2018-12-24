港府無能到甚麼程度？無能到連樹都不會種。發展局編製最新《街道選樹指南》，建議種植八十種過往較少採用、卻適合在港種植的樹木品種；同時政府不再盲目追求「一換一」的補種比例，有意擴大樹槽及土壤空間。這是間接承認，過去當局選擇的樹木不適合本地大環境，加上種植太密，樹根罕有伸展空間，致使樹木頭重腳輕根柢淺，險象環生。



香港雨水多、颱風多，每逢惡劣天氣總有大量樹木倒塌，但港府從不知吸取教訓，倒塌，補種，再倒塌，再補種，循環反覆，沒完沒了，塌樹殺人悲劇不斷。另一方面，樹木辦形同虛設，有關人員濫竽充數，走馬觀木，該伐的樹不伐，不該砍的亂砍，惹來怨聲不絕。



超強颱風山竹早前殺到，全港樹木摧折無數，滿街滿巷都是塌樹殘枝，三個月過去了，後遺症仍隨處可見。山竹不僅對香港造成巨大破壞，更吹翻港府「好打得」招牌，暴露出港產官僚的無能本色，有人諷刺政府總部最多「廢柴」，可謂一語中的。



「樹猶如此，人何以堪！」東晉重臣桓溫北伐途中，看見當年種植的幼小樹苗已長成合抱大樹，但失陷的山河仍未能恢復，感慨時光飛逝、人生易老。今時今日，香港人嗟嘆港府窩囊，連管樹這麼簡單的事都做不好，中央希望「一國兩制」不變形走樣，豈可得乎？