沒有五十年以上的長遠目光，此人不適合從政，從政也不適合當一地的領頭人。回想我年少時，在任的國家領袖如戴卓爾夫人、李光耀等，都被評為具百年目光的政壇巨擘。如今世界變了，不少從政者鼠目寸光，雙眼只會盯着數年一屆的選舉，百年、五十年對他們來說是太遙遠了。



君子之德，貴乎移風易俗，我們最該在乎者，不是一時一地的禍福窮通，而應是整個社會未來幾代的民風、民志。只要民志不失，短期內的困局不足為慮，若為解決短期問題而破壞社會的長遠風尚，乃智者所不為，這樣的父母官不適合當下去。



特區政府愈來愈變得目光淺窄，為撫順民意，為討好公屋輪候冊上的市民，竟不惜挖肉補瘡，將公屋與私營房屋的比例由六比四擴闊至七比三。單是比例上的改變不是大問題，最大問題是私樓的實際供應量將急速下滑，可能會由每年二萬伙減至一萬三千伙。往後的香港，入住公屋會比前容易，購買私樓將愈趨困難，向上流之路變窄，向下流之路漸寬，我想問，特區政府是想將香港變成「下流港」嗎？



政治投機者或者會得其所哉，在短期內贏得掌聲，稱揚你是如何關顧弱勢社群。但我們過去最引以為傲的特質將逐漸褪色，循此路往，五十年後的香港恐怕已不再是香港。獅子山精神是講同舟共濟，但不是提倡人人等待接濟，相反，應是鼓勵我們「理想一起去追」，個個奮力上游，共建富足人生。



香港公屋是為相對較貧窮者而設的，說白了，你要夠窮才能申請入住。未來獅子山下的私樓既然愈來愈難「上車」，大家必將爭相下流，這種歪風恐怕要禍延幾代！