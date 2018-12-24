第二十四屆聯合國氣候變化大會早前在波蘭閉幕，近二百個國家代表經過馬拉松式談判後，就削減排放的《巴黎協定》實施細則達成有限共識，目標在二○二○年前令全球平均氣溫的升幅限制在攝氏兩度。有較落後國家及環保組織批評實施細則不夠進取，以及缺乏約束力。



事實上，要阻止全球暖化帶來的危險效應，說易行難，最明顯的莫過於美國作為全球碳排放第二大國，若然它於二○二○年正式退出《巴黎協定》，必嚴重拖慢全球減排步伐。



全球暖化禍延後代，最明顯的影響是極地融冰、海平面上升。而由於融冰不斷，原本主要出沒於浮冰的北極熊被迫退守內陸，交配季節在陸地遇上灰熊，會混種成灰北極熊。有指這類天然雜交是北極熊在全球暖化中求生的權宜之計，因灰熊基因可適應較和暖的氣候，不過，表面看來是有利生存，實際上對北極熊的存亡造成極大威脅。



全球暖化的另一個影響是令人「熱到躁」，老朽因為特別怕熱，十分認同熱浪使人心煩易怒、行事鹵莽。有調查發現，天氣愈熱，發生暴力罪案的機率愈高，而且預計未來全球氣溫每上升攝氏一度，謀殺案就會上升百分之六。此外，全世界人口出生率下降，原來亦與天氣熱有關。美國全國經濟研究所的研究論文發現，天氣熱影響性慾，減低出生率，但凡氣溫高於攝氏二十六點六度的夜晚，從該天起計八至十個月後的出生率，都比平均低百分之○點四。根據推算，若炎熱夏夜由一年三十天飆升至九十天，每年會少十萬名嬰兒出生。



今次聯合國氣候變化大會湧現不少年輕面孔，其中一個十五歲瑞典少女當面控訴各國政客偷走下一代的未來；亦有人諷刺會議採用「恐龍時期」的措詞，論點千篇一律。政客阻住地球轉，年輕人的不滿，恐怕亦會隨地球升溫而變得更狂躁！