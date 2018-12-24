特朗普語不驚人死不休，不僅讓全球「觀眾」看傻了眼，連美國人自己也覺得尷尬。耶魯大學最近進行的一項民調發現，四分之三受訪大集團CEO表示，他們經常因為特朗普的言論而要向國際商業夥伴道歉。



儘管逐利乃商人本性，但美國CEO們羞於向外人承認自己有這樣一位總統，顯然並非做戲。早前有另一項調查發現，特朗普上任初期，每次對商業機構「負評」，即對其股價造成重大影響，例如他一度揚言取消跟波音公司就「空軍一號」的訂單，後者市值一度蒸發十多億美元，但正所謂見怪不怪，到近期特氏再月旦個別公司，即使罵得再兇，人們也早就「當佢唱歌」，可見CEO們的道歉乃發自內心。



商界出身的特朗普被同行們瞧不起，向來左傾的美國演藝界更是對其恨之入骨。特朗普上任初期跟時任澳洲總理特恩布爾通電話，雙方不歡而散，特朗普甚至不顧外交禮儀突然掛線。當時著名歌手布魯斯‧史普林斯汀正在澳洲巡迴演唱，特地演出經典老歌《別掛線》，並為總統的粗鄙無禮向歌迷致歉。史氏跟上述受訪CEO的心情，恐怕相差無幾。



問題是，有頭有面的公眾人物顧及國家形象又如何？特朗普可是由更多面目模糊的「路人甲乙丙」票選出來，他們或者因為憎恨希拉妮，或者想找個局外人到華府鬧個天翻地覆，要傳統精英們好看，甚至可能只因為他說話粗俗「唔扮嘢」，原因千奇百怪，不一而足，至於候選人有沒有管治良才，倒是次要。正如英國脫歐公投，覺得「夠型夠酷」者有之，「洩憤」者有之，甚至純粹湊熱鬧「打醬油」者亦有之，最終弄出個大頭佛，不知伊於胡底。「一人一票」跟「民主」不能簡單畫上等號，信然。