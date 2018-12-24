特區政府公布新一份《長遠房屋策略》，不過毫無建設性可言，其中，宣布未來十年公屋建屋目標增至二十二萬個，不過魔鬼卻在細節中，皆因綠置居今年起開始恒常化，並納入公屋條數一併計算，港府講明兩者之間有可換性。港府不肯認真解決公屋供應量不足的問題，卻諗盡方法轉移視線，基層望穿秋水也未能上到樓，房屋政策倒行逆施，只識玩數字遊戲，不是欺騙市民是甚麼？



坦白說，現時公屋輪候冊有超過二十六萬宗申請，人龍長過萬里長城，平均要苦等五點五年才有機會上樓。港府掟出來的未來十年公屋建屋目標，根本都不足以應付需求，還要以綠置居來篤數，美其名現有公屋租戶購買綠置居後，可以騰空原來單位予輪候冊人士。然而，只要現有公屋租戶對綠置居反應冷淡，提不起購買意欲，港府的如意算盤即時打不響。事實上，房委會做過調查，訪問三千名公屋租戶，發現對綠置居感興趣的僅一成二，以現時七十六萬公屋租戶來推算，即約九萬一千戶，換言之，所謂綠置居能夠釋放現有公屋單位數目不足十萬，港府還要將綠置居恒常化，究竟有幾多現有公屋租戶會甘願放棄現時的廉租單位，自投羅網去做綠置居業主，承擔管理費及未來極有可能出現的高昂維修費？這就是即使綠置居四二折大平賣，首日攞表人數也不足五千的原因。



眾所周知，住屋是剛性需求，置業卻不是。港府卻以滿足市民置業夢來包裝綠置居，總之賣得幾多得幾多，話之公屋輪候冊人士上樓遙遙無期，非長者單身人士十八歲申請等到五十歲才有望上樓，幻想政府會出招救基層無殼蝸牛？借用林鄭一句說話：可以慳番。