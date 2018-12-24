香港回歸廿一年，最悲哀可算是律政司司長一職所託非人，導致香港法治核心價值淪為「偏心價值」。



律政司司長鄭若驊上任近一年來爭議不絕，本月中拍板梁振英UGL案不作檢控，不尋求獨立法律意見捱轟；豈料一波未平一波又起，鄭若驊與丈夫潘樂陶的獨立屋僭建風波，結果令人大吃一驚，首先是「一個告一個唔告」，其次是僭建風波有徵詢獨立法律意見，凸顯UGL案沒有徵詢獨立法律意見的荒謬。



值得留意的是，鄭若驊今次是被「自己人」摑一巴，因為她捲入僭建風波，為避免利益衝突及偏頗，下放案件的決定權予刑事檢控專員，最終在外間獨立的資深大律師的意見「背書」下，鄭被指「大義滅親」，她的另一半遭到檢控。



此時此刻，鄭若驊的處境着實難堪，UGL案堅拒公開交代法律理據，已遭到大批議員尋人「通緝」；其實只要有一點政治智慧，就知道醜婦終須見家翁，終要現身為UGL案講清講楚，而且早好過遲。



然而，鄭若驊選擇最糟糕的處理方法，公布UGL案決定後就放假避風頭，就算以律政司名義作書面回應，亦停留在「似有還無」的虛應，由此觀之，鄭若驊是「零拆彈」兼進一步「火燒身」。再加上僭建風波鄭被質疑知法犯法，其身不正的陰霾不散，她就算在法律層面暫時「甩身」，但政治能量已燃燒得「八八九九」，誠信破產的最後一里路已是「不中亦不遠矣」。



誠然，鄭若驊實在需要好好考量官場仕途，當左中右陣營均拒撐，其中建制狠批「放生黎智英」，泛民鬧爆「唔告梁振英」，被視為中間陣營的專業人士選擇沉默，與鄭保持距離，鄭若驊已成為官場負資產。面對如此孤家寡人的局面，奉勸她還是知所進退，因為新人事才有新氣象，香港法治、司法沉淪的亂象才有絕處逢生的可能。