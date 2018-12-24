美國總統特朗普日前簽署《西藏旅行對等法》，使其正式成為法律。該法案要求中國政府允許美國記者、外交官及遊客，在西藏不受限制地旅行，並列明凡阻止美國公民進入西藏的中國官員，將無法獲得美國簽證。在中美達成九十天貿易談判協議後，此舉表面上似乎有意打西藏牌，向中方施壓，實際上形同公開發出支持「五獨亂華」的信號。



該法案由特朗普簽署後，國務卿將在九十日內評估美國公民赴西藏的情況，向國會提交報告，並點名哪些中國官員禁止美國人進入西藏及依法制裁。美國國務院官員此前曾表示，該法案一旦成為法律，國務院必定切實執行。中美建交近四十年以來，歷屆美國政府雖然也不時譴責中國政府，但向來甚少不顧外交禮儀羞辱中方。值得注意的是，這已經不是美方第一次對中國內部事務祭出「國內法」，僅今年以來，美國相繼通過了所謂的《台灣旅行法》以及《二○一九財年國防授權法》等，其中大量內容涉台，都是企圖通過其國內法對他國進行制裁，使其國內法的效力凌駕於國際法之上。



《西藏旅行對等法》規定了美國人自由進出西藏的權力，以及如果中國違背這個法律，美國對中國進行制裁的權利。通過單方面立法而控制其他國家的領土和主權，歷史上從未有過這種先例。如果按照此邏輯發展下去，將會有愈來愈多的中國領土被納入美國法律管轄範圍，接下來新疆、內蒙、香港、澳門、東海、南海，凡有出現爭議的中國領土，都有可能會列為美國法律的管轄範圍。



事實上，美國國會幾年前就有決議案敦促政府在拉薩建立辦事處，並敦促政府更積極地在美中對話中提出西藏人權、政治與宗教自由的關注。雖然這項議案對美國政府並沒有約束力，卻對中國主權形成實實在在的干涉。



美國政府一直不遺餘力介入干預西藏問題，不僅國務院設有西藏專員，美國也是流亡海外西藏精神領袖達賴主要的政治支持者與金主。美國國會每年涉藏撥款超過五千萬美元，即使美國財政緊絀，這筆涉藏撥款不僅未見減少，反而日益增多。



反觀英法德等歐洲國家，經過與中國多次交鋒，認識到藏獨問題事關中國核心利益，是中國對外交往的底線，因此比較克制，甚少明目張膽地挑戰中國，惟有美國至今不改初衷，朝野上下仍將西藏當作遏制中國的一張王牌。



如果說，該法案目的是為了中美貿易談判，向北京施壓，近日中國已表現出逐步兌現中美在阿根廷達成的貿易談判共識所作出承諾的姿態，例如購買美國大豆、降低美國汽車進口關稅，為貿易戰降溫，但特朗普仍然步步進逼，也許是意圖通過施壓測試中方真正底線。如果中方依然無實質還擊，特朗普勢必認定中國有求於美國，不敢與他較勁。醉翁之意不在酒，如果此招奏效，美國未來或會更多使用「人權牌」牽制中國。



眾所周知，台獨、藏獨、疆獨、港獨、蒙獨不僅已成為中國五顆毒瘤，向來也是西方勢力干涉中國內部事務的切入點。而美國《西藏旅行對等法》的生效，自然會給「五獨」發出強烈的支持信號，特別是流亡海外的鼓吹西藏獨立人士，更有如打了一支強心針。



事實上，美國佛羅里達州參議員魯比奧和另外十六名議員，今年八月就曾致信國務卿蓬佩奧和財政部長姆紐欽，要求美國政府關注新疆「再教育營」問題、以經濟制裁制止中國官方打壓維族人、把新疆官員列入制裁名單。相信未來美國將通過更多人權議題對中國作出遏制，甚至會將人權問題與貿易爭端綑綁處理。