香港與深圳近一、二十年的分別，是深圳發展只要認定方向便雷厲風行；相對而言，香港是拖延滯後，有關發展與建設都是找不同的理由和藉口，不予推行，只是不停地表揚自己，重複訴說幾十年前的競爭優勢。



以建造業為例，香港因城市發展，包括住房大增、基建擴張，建造業的效率、管理與技術一度提升迅速，在世界上居前列地位。可是，近一、二十年市場壟斷日盛，房地產的利益巨大，反而在許多方面阻礙技術與管理的進一步改善，香港建設工程便不講究設計與功能，更多考慮怎樣用盡地積比，使私營樓宇有更大的利潤收入；公營建築項目則是政府缺乏意願，苟且敷衍，也因監管不力而讓一些承包商偷工減料，及找各種藉口延誤工程，反過來向政府索賠。



香港幾年前已提出建造業二○二○年的遠景，對技術等方面的發展都有羅列，卻沒有技術的路徑圖、時間表，也沒有政府的投入，在規管制度上作出保證。或許是既得利益、既有文化阻礙，但業界與政府也是溫溫吞吞，沒有決心。



深圳在中央推動下，一六年開始推行裝配式建築，數碼化、標準化、工業化，一七年佔新建築比例達一成。新的政策是二○年達三成以上，政府投資項目要在五成以上，大規模的公共建築在一八年起逐步擴大範圍均要達到百分之一百。這樣是嚴格控制，雷厲風行，由此而帶動技術、人才的大發展。建造業技術除項目管理，香港已落後深圳，今後差別將更大。