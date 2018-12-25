從世界文明史來看，四十年前中國推行改革開放，社會主義和資本主義體制之爭出現了深刻的變化。在此之前，社資之爭在經濟、政治、軍事、文化、意識形態、國際外交等各個方面都是自有一套，針鋒相對。



在這些鬥爭中，資本主義最不怕的，是社會主義在經濟領域實行公有制和計劃經濟，因為它違背人性私欲和競爭規律，阻礙生產力，一定爭不過資本主義。而社會主義在政治、軍事、意識形態方面的高度集權，資本主義最怕，因為集權比「分權制衡」效率高得多，治國理政的能力強得多，這些都是資本主義不可小覷的社會主義競爭力。



經過幾十年的較量和吸取慘痛教訓，總結經驗，中國決心推行改革開放，變革公有制和計劃經濟，發展私有制和市場經濟，解放生產力，煥發人的積極性和創造力，開放國內市場，融入國際市場。在這場史無前例的變革中，社會主義的政治、意識形態、集權體制發揮了資本主義所無的高效率強效能，比西方資本主義的經濟發展更快更猛，四十年的速度超越二百年。



改革開放四十年和中國特色社會主義的舉世矚目成果，顛覆了西方資本主義理論的「規律預測」。他們一直認為，只要社會主義實行資本主義式的私有制和市場經濟，向西方開放，社會主義的政治體制和意識形態就一定瓦解，前蘇聯和東歐社會主義國家改革失敗、「亡黨亡國」的前車，證明了西方理論的「正確」。然而，他們高興得早了一些，今天中國的經驗令他們目瞪口呆。



現在資本主義的龍頭老大——美國的特朗普政府已經完全失去了「理論自信」和耐性，真正感到冷戰後他們一直輕蔑的社會主義的可怕，然要滅之，已不是重啟冷戰能夠成功。