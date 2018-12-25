古人說：「國無常治，又無常亂。法令行則國治，法令弛則國亂。」香港社會紛擾不已，爭鬧不休，其中一個主要原因就是法治廢弛，司法不公，鄭若驊接掌律政司司長後上演連串「放生」鬧劇，更是令人瞠目結舌。



林鄭月娥政府提倡「大和解」，加上鄭若驊一上場就鬧出僭建醜聞，為了討好反對派，竟然犧牲法治進行政治交易，佔中案拖拖拉拉、政治黑金案一筆勾銷、暴力示威者獲包庇縱容、漢奸黎辱罵及恐嚇東方記者案石沉大海……沒有最離譜，只有更離譜。而最近決定不檢控前特首梁振英涉收取澳洲企業UGL五千萬元案，則引發反對派群起而攻，真可謂兩邊不討好，裏外不是人。律政司不檢控梁振英的理由是「證據不足」，既然如此，鄭若驊理應出來交代及澄清，為何要龜縮逃避？這不是反而授人以柄嗎？反對派正是利用這一點上綱上線，大吵大鬧，前天更煞有介事發起遊行，雖然參與者寥寥無幾，但已鬧得滿城風雨，為香港添煩添亂。



反對派質疑律政司「雙重標準，無理放生」，其實是五十步笑百步，他們自己何嘗不是雙重標準？他們當中許多人何嘗不是被無理放生？這些年來，反對派以「違法達義」為名，肆意踐踏法律，破壞法治，導致不少年輕人黑白不分，習非成是，將香港一步步推向暴力深淵。面對如此亂局，特區政府不但沒有依法辦事，反而充當保護傘，一再放生漢奸黎等反中亂港黑手，然後美其名曰「大和解」，寧非咄咄怪事！