說來難以置信，山竹襲港已經過去一百日，將軍澳區仍有成人那麼高的斷樹枯枝在人流繁多的路邊堆疊，隨時危及途人安全。路政署只派工人將斷木鋸細，運走則拖至明年。換言之，清理塌樹前後耗費四個月和橫跨兩年之久，部門效率之低下，令人嘆為觀止。



歸根究柢，各部門互相推莊，不肯認頭，「三個和尚冇水食」的鐵律下，自然是無人願意承擔。曾有例子是塌樹的樹頭壓在公眾街道，樹腳倒在公園範圍，結果食環署、路政署、地政總署、康文署無一主動清理。至於樹木辦美其名曰統籌各部門管理樹木，實際上官微言輕，其架構比食環署、康文署還矮一截，試問如何指揮其他部門？更何況樹木辦又名「廢柴辦」，連驗樹也烏瀡瀡，呢頭驗嗰頭冧，根本靠不住。



人們最不明白的是，港府做事為何每次都是雷大雨小、有頭威冇尾陣？山竹襲港前夕，保安局係威係勢統領各部門聯合防風，擺出通力合作、嚴陣以待的架勢，惟打完風即閃得無影無蹤。各自為政之下，至今仍然塌樹危樹滿街，都可謂莫名其妙。



當然，拖得就拖、卸得就卸乃港府常態，別說清理塌樹此等小事，即使是解決房屋問題、安老問題、維護司法公正等頭號大事，也沒有例外。港府不是玩擊鼓傳花，將爛攤子丟給下屆，就是不提就當問題不存在，連漢奸黎恐嚇東方報業集團記者案，拖延逾十八個月也沒有下文，擺明視法治如無物，還有甚麼倒行逆施的事情不會發生？