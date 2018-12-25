面對長期「墊司底」的民望，面對此起彼落要求下台問責的呼聲，律政司司長鄭若驊選擇了龜縮，不露面亦不回應。然而，醜媳婦終須見家翁，躲避不敢見人始終不是辦法。



鄭若驊為何落到今日這般境地？除了僭建「原罪」，更因為她政治上太幼稚。為了報答林鄭的知遇之恩，她使出吃奶的力氣落實「大和解」，上任後的第一件事就是以「證據不足」為名放棄檢控反對派金主漢奸黎。對於佔中案的四十八名主要搞手，除了上屆政府起訴的其中九人，鄭若驊任內未有寸進，完全順了「害怕洗廁所」的漢奸黎的意。就漢奸黎刑恐東方報業記者案，鄭若驊也充當保護傘而不惜踐踏法治，縱然東方及受害記者連發十一封信討公道，此案仍然石沉大海。



鄭若驊以為討好了反中亂港勢力總舵手漢奸黎，就能皆大歡喜，社會和諧，卻忘了「江山易改，本性難移」這古訓，反對派將大禮笑納，卻無意投桃報李。對於鄭若驊同樣以「證據不足」放棄檢控前特首梁振英UGL案，反對派咬實不放，連日抗議，更敦促鄭若驊下台，「大和解」崩成碎片，鄭若驊自取其辱。



更可悲的是，律政司優待梁振英固然惹來反對派狙擊，而包庇反中亂港勢力又激起建制派不滿，真可謂兩面不討好，甚至連港府高官也爭相割席，落得個孤家寡人的下場！