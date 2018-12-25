水至清則無魚，人至察則無徒，政治最澄明則不成現實世界，有政壇就有黑暗，最開放的民主地區也一樣。



美國總統特朗普牽涉「通俄門」、賄賂案，內中疑點重重，千絲萬縷，不可能是完全清白的，但你奈他甚麼何？此君依舊可以穩坐龍庭、叱咤風雲。台灣大學候任校長是依正常程序選出，但結果不合蔡英文政府之意，校長寶座便懸空多時，變成了國際笑話。有犯罪之嫌者多的是，為甚麼加拿大偏偏只拘留中資企業華為高層孟晚舟？拘捕後又藏頭露尾，不依慣例通知中國政府。以此觀之，大千世界之內，恐怕還沒有一片完全青的天，香港也不會例外。



香港前特首梁振英身涉UGL案，律政司一查經年，最後宣稱證據不足而不予檢控，就連徵詢獨立法律意見的一步也省卻，過程讓人疑竇叢生，引起社會輿論嘩然。但嘩然的是其他人，筆者則平靜如恒，波瀾不興，因為放眼天下，烏鴉都是一般顏色，沒甚麼值得稀奇。反倒讓我稀奇的是律政司司長鄭若驊，她處理手法如此粗糙、笨拙，看來不適合從政，難怪愈來愈多人叫她下台。



不少法律界人士坦言，律政司司長徵詢獨立法律意見，可以是真諮詢，可以是假諮詢，當年檢控曾蔭權也不止聽取一個法律意見，律政司是挑到最合意才用的。有些事寧被人知莫被人見，鄭若驊最笨之處是讓人人見到她棄用獨立法律意見，平白予人口實。如果事情本來是白的，就會因而染黑；如果本來是黑的，就會變得更黑，鄭不是在為政府平亂，反倒是在添亂。如今出事了，鄭又以休假為名龜縮不出，連最起碼的政治智慧也沒有。