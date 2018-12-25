又是一年聖誕節，聖誕節是一個與「願望」有關的節日。筆者所屬政黨婦女事務委員會今年的聖誕願望是：沒有子宮頸癌的香港。自二○一○年至今，委員會一直爭取推行免費子宮頸癌疫苗（HPV）接種計劃，繼關愛基金把疫苗擴展至涵蓋在職家庭津貼及半額書簿津貼的女性後，今年施政報告公布在二○一九至二○學年為小五、小六女生免費接種HPV疫苗，委員會表示歡迎和支持。



根據醫管局香港癌症資料統計中心的數字顯示，子宮頸癌是本港女性十大常見的癌症疾病，在一六年排名第七位，新增確診個案數字五百一十宗，情況不容忽視。



由於不少先進國家如澳洲、美國等，在引入常規HPV注射疫苗的頭數年都會加入追加群組計劃，因此建議政府積極研究為所有適齡中學女生及二十六歲或以下女性免費接種HPV疫苗。中學追加群組計劃可考慮優先為中五及中六學生注射，分階段五年在學校進行，受惠人數預計可達十四萬，估計疫苗費用不超過五點六九億元。二十六歲或以下的女性則可在社區免費接種疫苗。此舉可大大減低香港女性患子宮頸癌的機會，長遠亦減輕政府就子宮頸癌帶來的醫療負擔。



HPV亦與男性多種癌症有關，包括肛門癌、陰莖癌、咽喉癌等。男性感染HPV便有機會將病毒傳染給女性引致子宮頸癌，因此建議政府下一步參考其他國家，研究也為適齡男生免費接種HPV疫苗，以達到兩性都可受惠。祝願香港成為一個沒有子宮頸癌的城市！