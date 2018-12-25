律政司司長鄭若驊上任近一年來爭議不絕，皆因其一貫的不作為，任內涉及多次放生漢奸黎，一時「證據不足」，一時「證據太多」，把市民大眾當白癡，日前又決定不檢控前特首梁振英UGL案，她未有公開解釋之餘，更選擇在風頭火勢下放假避風頭，搞到民主派發起守護廉潔法治遊行。律政司的不作為，確應了遊行人士高叫的口號：有證有據唔敢郁，律政司長咪龜縮，獨立意見又唔攞，解釋理據唔清楚。



遊行人士係不滿律政司放生梁振英，之不過「有證有據唔敢郁」，更是對律政司的冇靈魂、冇責任的進一步恥笑，漢奸黎明明涉及刑恐東方報業集團記者，事發至今逾十八個月，東方及受害人已十一度去信查詢究竟何時檢控漢奸黎，惟律政司恍如吃了幾擔豬油，至今仍未有交代。司長如此龜縮，完全沒有「事不避難」的作風，反而避得就避，唔肯現身說法面對議員質詢，之不過，躲得過初一躲不過十五，咁驚見人，不如歸去！



古人說：「一令逆，則百令失；一惡施，則百惡結。」一項政令違逆人心，所有的政令都會失去作用；一件壞事施行了，上百件壞事就會接連發生！如今鄭若驊一係不作為，一係亂作為，香港的法治核心價值又怎能不變偏心價值？



鄭若驊出任律政司司長以來，物業僭建醜聞一直纏身，但刑事檢控專員日前決定不檢控其海詩別墅四號獨立屋僭建，屋宇署亦對她名下另外三個涉僭建物業大玩放生。鄭若驊身為律政司司長，着重的是公義，自己唔通就可以「側側膊唔多覺」，當乜事都冇發生過？



有論者指鄭若驊是律政界奇葩，可以「得罪晒左中右陣營，冇人同情」，老朽都係嗰句：廟堂之上言理，則天子不得以勢相奪。一惡施百惡結，冇理寸步難行，霸着茅坑不拉矢，沒意思，徒顯得樣衰更難睇。