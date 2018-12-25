港產官僚吹水唔抹嘴，講咗從來當做咗。近日訪港旅客數字錄得升幅，財爺陳茂波忙不迭往自己臉上貼金，又說香港要搞甚麼「大橋遊」。港珠澳大橋配套設施天殘地缺，單是旅客等接駁巴士已經等餐懵，東涌每逢假日皆「淪陷」，就知波叔乃信口開河貪口爽。



其實別說「大橋遊」了，就算本港眾多天橋底明明有無限發展潛力，像人家荷蘭那樣，高速公路天橋底的空間被改建成多元社區，有小店、公園及籃球場，更有小碼頭供遊人划艇；英國倫敦有橋底更被改建成戲院，成為打卡勝地。反觀香港，市民談「橋底」色變，事關人們第一時間想起的是深水埗「南亞村」，該處被南亞假難民攻陷，淪為販毒、吸毒特區，南亞村尚未拆盡，村民已轉移陣地至大角咀櫻桃街天橋底，弄得街坊有得震冇得瞓。正如有人所說，港產官僚在拓展橋底空間方面，能向律政司司長鄭若驊看齊，為了「地盡其利」，拿出不惜知法犯法的魄力與決心，橋底亂象哪愁不能解決？



一橋之不治，何以治香江？港英時代，別說像南亞村之類的罪惡淵藪固然無法想像，即使像現在各區天橋底那樣，長期養蚊堆放垃圾雜物也不可能。同一支公務員團隊，英國佬管治下效率冠絕全球，港人治港下反而成為懶政怠工的代名詞，這說明了甚麼？港產國際巨星講過，中國人從來是要管的，此話只對了一半，中國人管中國人，誰也不服誰，換了個洋主子，大家當堂乖乖聽話，不敢亂說亂動。



說來諷刺，香港真正有特色的「橋底文化」，非鵝頸橋「打小人」莫屬，然而這純屬民間自發活動，最後做到蜚聲國際，完全跟官府扯不上關係，他們唯一「參與」者，可能只是近年倒行逆施被市民暴打於鞋底下而已。