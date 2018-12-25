律政司司長鄭若驊近日被全城唾棄，既有市民上街要求她問責下台，又有意見指她連番放生權貴與反中亂港人士，不論反對派還是建制派都極為不滿，加上連林鄭月娥也不敢對她開腔力撐，因此認為鄭已淪為政府的「負資產」，仕途已近尾聲。若然鄭司長真的烏紗不保也不用愁，大可考慮應徵扮聖誕老人，反正以其對權貴與反中亂港勢力百般呵護的「工作經驗」，聖誕老人的口頭禪「呵呵呵」，絕對難不倒她。



講真，鄭若驊不但呵權貴、呵反中亂港漢奸走狗，更加不忘呵自己。看刑事檢控專員日前表明不檢控鄭若驊名下位於屯門的住宅僭建物，屋宇署又對鄭名下另外三個物業大玩放生，竟然以「已主動委任認可人士清拆」為由，而不考慮檢控，這不是官官相護，刑不上律政司，又是甚麼呢？鄭若驊接連獲第三者宣告其不用被檢控，這種一個唱紅臉、一個唱白臉的把戲，簡直當全港市民是傻瓜。



律政司作為香港法治的把關部門，鄭若驊作為部門之首，更加應該以身作則，甚至力求「比白紙更白」，為市民樹立奉公守法的榜樣才是。不過，事實卻是有人心存僥倖，上任之前不去將名下物業的僭建物修復改正，到紙包不住火後才來自爆，鄭若驊在僭建風波中成功甩身兩次，令市民見識了「法律面前，高官更平等」的事實，見證了要律政司做到所謂的守護法治，就算部門之首犯法也一樣秉公處理，就等如叫火雞慶祝聖誕節一樣困難。



如果鄭若驊有自知之明，好應該主動起身掛冠求去，反正絕少現身立法會接受質詢的她，與聖誕老人一樣神龍見首不見尾，實乃扮演聖誕老人的最佳人選。