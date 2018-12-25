律政司司長鄭若驊上任快將一年，除了檢控決定惹爭議，她本人亦是風波的源頭，沒有隨時間過去而有所降溫，她繼續拒絕現身解釋，有關爭議將延燒至新一年。



鄭若驊「周身蟻」，伴隨的問題多不勝數，真的是「爆極都有」，最新一宗是放生她的獨立屋僭建風波後，在傳媒查詢多時下，屋宇署於昨日凌晨就鄭涉另外三個物業僭建回覆傳媒，稱鄭已主動委任認可人士清拆，故未有考慮檢控。



事實上，屋宇署宣布「放生」鄭若驊另涉三處僭建事件的時間，選擇在平安夜前回覆傳媒，既不明智，亦徒添爭議。首先，鄭若驊的獨立屋僭建風波，刑事檢控專員上周五公布「放生」鄭的決定，一般相信，傳媒都會查詢鄭涉及其他調查是否了結，包括另涉三處僭建問題，有關方面一係唔答，一答就選擇凌晨時分，加上是平安夜前，究竟是否有人在當中「搞小動作」，試圖藉佳節將爭議降溫，就算是非政治老手的普羅市民，對有關命題的答案都心中有數。



至於回帶上周五，鄭若驊「被放生」，只檢控其丈夫潘樂陶，同樣地，公布的時機亦令人聯想另有操作，首先是鄭若驊正在放大假，避過最風頭火勢之時現身「受靶」。其次是當日有多宗重要新聞訊息，包括政府公布最新長遠房屋策略，公屋興建量繼續杯水車薪，再到沙中線紅磡站擴建月台工程醜聞，首爆最離譜的樣本扭入螺絲帽的長度只略多於六毫米，以上各宗新聞都是市民高度關注的頭條新聞，而不遲不早，鄭若驊僭建風波公布結果的時間亦在同日下午，若然一切只是巧合，真的是「講都冇人信」。



由此觀之，尋覓多時的新聞統籌專員一職，可以繼續懸空下去，因為有關方面在消息發布上如此出神入化，並根深柢固在官僚各層級，納稅人真的可以慳番一筆了。