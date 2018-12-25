二○一八年台灣九合一地方選舉的結果凸顯政黨政治的衰敗沉淪，人民意志凌駕黨國體制。柯文哲沒有民進黨的支持，單打獨鬥，擊敗藍綠兩大黨，連任台北市長，雖說以三千餘票僅勝國民黨的丁守中，但「白色力量」已成台灣政治發展不可小覷的「第三勢力」，而柯亦開始讓人覺得他有「逐鹿中原」的野心。在台灣，幾乎所有政界人士都認為，柯文哲必定會參加二○二○年總統選舉，與藍綠兩大黨較勁。



距離大選只有十幾個月，國民黨新勝猶勇，對重掌政權充滿信心和期待；民進黨敗選後，蔡英文不思改悔，雖辭去黨主席之職，卻仍想操控黨務，由中生代共推的黨主席候選人卓榮泰被視為「保皇黨」，引發爭議。



親綠的《美麗島電子報》董事長吳子嘉十二月上旬表示，蔡英文在選舉慘敗後雖然到南部聽取地方意見，但他仍預計蔡的民調在兩至三個月內會跌到難以想像的地步。同樣是親綠的台灣民意基金會昨日發布最新民調，蔡的聲望在選後來到歷史新低，僅兩成四人贊同她處理國家大事的方式，而不贊同的人高達六成。有意參選民進黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆稱，蔡的聲望在過去一個月急遽下降，顯示選後民怨快速飆升。蔡英文的整體聲望從原先維持約兩成九，迅速下跌到僅剩兩成四，是她一六年上台以來最低的時刻；而不滿意蔡表現的人更是首次達到六成，也是歷史新高。游盈隆說，九合一選舉後民怨快速飆升，達到空前最大的程度，蔡英文總統的「第二次執政困境」從去年十一月開始至今已超過十二個月，現在仍持續存在並進一步惡化，顯示其領導威信持續腐蝕中，形勢相當險惡。



然而，蔡英文仍執意要爭取連任，而目前不少媒體有關二○年大選的初步民調，都顯示蔡必然敗選，無法連任。



由於柯文哲參選的意圖昭然若揭，在蔡英文而言，只要促成新的「綠白合」，柯不選總統，她便有望連任。



九合一選舉過後，台北、上海「雙城論壇」隨即登場，柯文哲以台北市長身份在歡迎晚宴致詞時重提「兩岸一家親」。柯在選舉期間避談「兩岸一家親」，避免給民進黨有藉口操作統獨政治議題，影響選情，但選後重提「兩岸一家親」，除了是向上海展現東道主的善意，也是說給敗選的民進黨聽：你們不是一直質疑我這句話嗎？我現在就再說一遍「兩岸一家親」！



柯文哲重提「兩岸一家親」，有人說這是他針對民進黨在選舉期間的「抹紅」、「抹黑」的情緒反彈，但恐怕也有其戰略運用的目的，如果他要爭取總統大位，便要跨越藍綠的統獨意識形態糾結，以務實的態度處理兩岸關係。不過，也有不少人認為柯文哲立場飄忽，在大選期間，恐怕不能在宣示兩岸關係政策時含混其詞。



無論如何，柯文哲已成為國民黨和民進黨二○年大選的最大挑戰，所以「綠白合」仍然是民進黨可以繼續執政的重要因素。最近的「蔡柯會」，「中華民國總統」蔡英文遭「台北市長」柯文哲刻意冷待，前者是「熱切求和」，希望重修舊好，後者卻是「不苟言笑」，民進黨人看到這種熱臉貼上冷屁股的情景，自然對蔡的「猥自枉屈」十分不滿。加上柯文哲重提「兩岸一家親」，踩蔡英文的「台灣價值」一腳，更令部分民進黨人開始對「綠白合」丟掉幻想！



然而，頗有一些人認為，綠白兩股政治力量堅持對抗便會兩敗俱傷。沒有「藍白合」，也沒有「藍綠合」，只有「綠白合」，這是政治現實；四年前，「綠白合」使國民黨失落首都執政權。政治上的分合，本來就是權力的保持與爭奪，「勢傾則絕，利窮則散」。按照目前的形勢來看，二○年「綠白合」並未破局。