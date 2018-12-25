正論：洋垃圾棄置香港　環保署堆填廢官

香港素有國際金融中心、國際航空樞紐、國際美食城等美譽，如今又成為「國際垃圾場」。事關港府官僚終日躲在官衙中閉門造車，渾然不知世界大勢變化，不知內地不再入口洋垃圾，更沒有與時俱進收緊環保政策，結果被內地丟掉的「洋垃圾加工廠兼棄置區」的帽子，就由香港檢起來戴上。



有環保團體分析堆填區棄置資料，赫然發現去年平均每日工業廢物棄置量高達一千一百公噸，較前年急增兩成，估計工業垃圾中大部分為「洋垃圾」。表面上，目前法例禁止入口廢物於本港棄置，但由於循環再造物料可以入口，這就留下一個很大的漏洞，不少進口廢料會以其他的名義申報「瞞天過海」，加上當局把關疏鬆，監管似有若無，大批洋垃圾得以輕易蒙混過關。



本港棄置的洋垃圾去年開始急增，明顯是與內地收緊環保政策有關。發達國家在環保方面一向大搞雙重標準，為了保證自家清潔環境，不惜以鄰為壑，大量輸出工業廢品至欠發達國家，以前中國不僅是世界工廠，更是世界垃圾工廠，這些洋垃圾被分解利用，以便循環再造。加工洋垃圾雖然提供了不少工作機會，但亦污染環境，影響居民健康，惹來不少批評。近年內地環保意識加強，中央強調「金山銀山不如綠水青山」，禁止直接入口洋垃圾，要求工業廢料先造成原材料才可以進口，在這種情況下，香港就成為洋垃圾轉運站，在香港先循環再造，有用的運去內地，無用的就地棄置。



眾所周知，工業廢料中有用的成分少，無用的垃圾多，以聖誕節燈飾電線為例，銅的部分只佔約三成，七成是垃圾，處理一個貨櫃共十八公噸的電線，就會產生十三公噸PVC垃圾。本來，香港人均垃圾棄置量已是世界第一，現有堆填區早有不勝負荷之虞，如今洋垃圾長驅直入，令問題雪上加霜，如果港府繼續置之不理，垃圾圍城就是遲早的事。



香港淪為洋垃圾中轉站及棄置區，實在令人悲哀，問題的根本在於香港環保政策幾十年不變，廢料入口門檻低，令洋垃圾有機可乘。立法會議員敦促當局調查工業垃圾急升的原因，並檢討現行垃圾棄置政策，以免香港淪為垃圾港，而工業界人士亦證實確有棄置PVC塑膠的情況，促請政府正視問題，建議為棄置塑膠收取費用，以收阻嚇之效。但令人失望的是，言者諄諄，聽者藐藐，環保署只是重申進口包括洋垃圾在內的廢物在本港棄置均屬非法，但既沒有提出修例堵塞法律漏洞，也沒有說明如何加強執法，如此敷衍民意，不能不令人擔心洋垃圾入口的問題勢必不斷惡化。



見微知著，香港這些年來亂象叢生，問題就出在港府充斥庸官、廢官、懶官，一味胡混度日。不可不知，由於港府中門大開，開門揖盜，香港已淪為臭名昭著的難民港，如今又成為洋垃圾收容港，香港變臭港，徹底玩完！



