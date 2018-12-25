世界視線：特朗普睚眥必報　馬蒂斯走得窩囊

美國總統特朗普突然宣布，國防部長馬蒂斯將於今年底離開白宮，比原定時間足足早了兩個月。短短幾天時間，馬蒂斯由特朗普口中「幹得不錯」的「退休」，到現在急不及待「掃地出門」，中間之所以經歷一百八十度轉變，據聞是因為馬蒂斯的辭職信「句句有骨」而觸怒特朗普。



馬蒂斯的辭職信表達的不外乎兩個觀點。第一，他強調美國若不能與盟友結成強大聯盟並尊重他們，美國將無法保護自己的利益及有效發揮作用。很明顯，馬蒂斯這是在「反話正說」，認為特朗普無法做到這一點。第二，他強調總統有權找一個觀點與他更一致的防長，等於把兩人的不和徹底暴露世人面前，亦「駁斥」了特氏指他是「光榮退休」的門面說話。



然而奇怪的是，特朗普理應早於公眾知悉辭職信內容，對於上述直白的批評，怎麼可能無感。或許是法國總統馬克龍的評語意外地送了馬蒂斯一程，他不僅意有所指地表示，一個真正的盟友必須肩並肩戰鬥，還不忘向馬蒂斯將軍致敬，強調他是一個「可靠的夥伴」；如此一來，特氏豈有不動氣之理。



馬蒂斯被要求提早走人，不僅來得突然，更違反常態。一般而言，總統在找到繼任人前，會由現任防長繼續留任，以保證軍隊的穩定性，馬蒂斯也是這樣說的。如今特朗普連兩個月也等不及，宣布由副防長沙納漢署任，用意盡在不言中。當然，以特氏要麼不做、要做做絕的性格，他要馬蒂斯難堪，絕不止如此簡單，他在社交網站發文稱，馬蒂斯被前總統奧巴馬炒掉，是他給予其「第二次機會」以及足夠發揮空間，暗示馬蒂斯「給臉不要臉」。



都說在特朗普手下當官並不容易，他上任不到兩年，高級官員及幕僚的折損率比不少總統整個任期還要高。換人倒也罷了，特氏跟離任官員幾乎從沒「和平分手」，前國務卿蒂勒森、前「國師」班農、司法部前部長塞申斯，現在再加一個馬蒂斯。稍有志氣者，誰願唾面自乾？更別說特朗普的總統位子能坐多久，還難說得很。



